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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kemer’de yeni eğitim yılı için açılış programı düzenlendi

İHA

Kemer'de 20212022 eğitim öğretim yılı ve ilköğretim haftası dolayısıyla program düzenlendi. Göynük Mahallesindeki Göynük Atatürk İlkokulunda düzenlenen programa, Kemer Kaymakamı Yücel Gemici, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Teker, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ramazan Ergel, İlçe Sahil Güvenlik Komutanı Ulvi Gören, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir, Kemer Belediyesi meclis üyesi Ramazan Kal, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kemer’de yeni eğitim yılı için açılış programı düzenlendi

Kemer’de 20212022 eğitim öğretim yılı ve ilköğretim haftası dolayısıyla program düzenlendi. Göynük Mahallesindeki Göynük Atatürk İlkokulunda düzenlenen programa, Kemer Kaymakamı Yücel Gemici, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Teker, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ramazan Ergel, İlçe Sahil Güvenlik Komutanı Ulvi Gören, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir, Kemer Belediyesi meclis üyesi Ramazan Kal, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören, günün anlam ve önemini belirten konuşmalarla devam etti. Pandemi tedbirleri alınarak yapılan programda, Göynük Atatürk İlkokulu öğrencileri, eğitim yılı ile ilgili şiirler okudu. Okuldaki 4. sınıf öğrencilerinin okula yeni başlayan 1. sınıf öğrencilerine hoş geldin diyerek çiçek vermesi renkli görüntüler oluşturdu.
Program, Kaymakam Gemici, Başkan Topaloğlu ve protokolun sınıfları dolaşarak öğrencilere kitap vermesiyle sona erdi. Program sonrası açıklama yapan Başkan Topaloğlu, “Yeni eğitim ve öğretim yılı tüm öğrencilere, öğretmenlere ve velilere hayırlı olsun. Pandemisiz, sağlıklı ve huzurlu bir eğitim yılı diliyorum. Belediye olarak her zaman olduğu gibi öğrencilerimize ve eğitime destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

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