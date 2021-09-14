Alışveriş poşetinde tabancalarla yakalanan 2 şüpheli adliyede



Ömer KARÇA/MANAVGAT (Antalya), (DHA)KONYA'dan başlayıp Antalya Manavgat'a kadar süren operasyonda alışveriş poşetine konmuş 20 ruhsatsız tabanca ve şarjörle yakalanan 1'i kadın iki kişi adliyeye sevk edildi.

Manavgat'ta bazı kişilerin kaçak silah sattıkları ihbarı üzerine Antalya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT timleri, araştırma başlattı. Araştırmalar sonucunda Kasaplar Mahallesi'nde yaşayan D.C. ve H.M.'nin Konya'dan getireceği silahları ilçede satacağı tespit edildi. Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, JASAT, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararı uyarınca teknik ve fiziki takip başlatıldı. Şüpheliler Konya'dan Antalya'ya kadar jandarma ekiplerince adım adım takip edildi. Şüphelilerin evlerine geleceğini belirleyen ekipler, burada önlem alındı. Dün alışveriş poşetleri ile otomobilden inen şüpheliler, jandarma ekiplerince yakalandı.

Poşette ve otomobilde yapılan aramada 9 milimetre çapında 20 ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 20 şarjör ele geçirildi. Manavgat Merkez Jandarma Karakolu'na götürülen şüpheliler D.C. ve H.M. hakkında adli işlem başlatıldı. İşlemlerin ardından 2 şüpheli, bugün Manavgat Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheliler, savcının sorgusunun ardından tutuklanmak üzere Manavgat Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Ömer KARÇA

2021-09-14 16:10:43



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