Kemer’de okul servislerine dezenfekte çalışması

Kemer Belediyesi, yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla beraber ilçedeki okul servislerini dezenfekte ediyor. Kemer Belediyesi Sağlık İşleri ve Temizlik İşleri müdürlükleri, zorlu geçen pandemi döneminde aldığı tedbirlere devam ediyor. Belediye ekipleri, ilçedeki okullarda öğrencileri taşıyan servisleri dezenfekte ederek korona virüse karşı önlem alıyor.



“Çocuklarımızın daha sağlıklı ve hijyenik bir ortamda taşınmasını sağlıyoruz”

Konuyla ilgili açıklama yapan Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, “Yeni eğitim yılının başlamasıyla belediye olarak eğitime yaptığımız hizmetlerimize devam ediyoruz. Pandemi döneminde aldığımız tedbirlerimize ara vermiyoruz. Çalışmalarımız kapsamında servisleri dezenfekte ederek çocuklarımızın daha sağlıklı ve hijyenik bir ortamda taşınmasını sağlıyoruz. Tedbirlerimizi elden bırakmadan çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

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