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Sopalı 'gürültü' kavgasında 1 ağır yaralı, 1 tutuklama

DHA

Sopalı 'gürültü' kavgasında 1 ağır yaralı, 1 tutuklama


Ceren ŞAHİN/ALANYA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, iki kişi arasında gürültü yüzünden çıkan kavgada, vücuduna ve başına sopa darbesi alan bir kişi ağır yaralandı. Olay anı cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
Olay, saat 03.00 sıralarında Kızlarpınarı Mahallesi'ndeki bir market önünde meydana geldi. M.B. (41) ile V.G. (35) arasında iddiaya göre gürültü nedeniyle tartışma çıktı. Büyüyen tartışmanın ardından M.B., elinde bir sopayla evinden indi. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.B., elindeki sopayla V.G.'ye vurmaya başladı. Vücuduna ve başına aldığı darbelerin ardından bayılan V.G. hareketsiz kaldı.
Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı V.G. sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. V.G.´nin kolunda kırık olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. M.B. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. M.B., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Yaşanan kavga anı bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından anbean kaydedildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Alanya Ceren ŞAHİN
2021-09-14 21:05:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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