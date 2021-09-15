Antalya Film Forum, Film Destek Fonu Projeleri açıklandı

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ev sahipliğinde düzenlenecek 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin yeni projelerin hayata geçirilmesine fon ve network desteği sağlayan bölümü Antalya Film Forum, 46 Ekim tarihleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleşecek.

Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin sinemacıların projelerini geliştirmeleri için alan oluşturan ve bağımsız yönetmen, yapımcı ve senaristleri ulusal ve uluslararası film profesyonelleriyle buluşturan ortak yapım marketi Antalya Film Forum’un son iki platformunun adayları açıklandı. Bu yıl Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu’nda sekiz proje, Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu’nda ise üç proje yer alacak.



“Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu’na sekiz proje seçildi”

Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu’na bu yıl 67 proje başvurdu. Bu bölümde yarışacak sekiz proje, Göteborg Film Festivali programcısı ve yapımcı Freddy Olsson, First Cut Lab yöneticisi Ilaria Gomarasca ve yönetmen Ramin Matin’den oluşan seçici kurul tarafından belirlendi. Yarışacak projeler; yönetmenliği Sefa Öztürk’e, yapımcılığı Ekin Çalışır’a ait “Gülüşün Ömre Bedel”; yönetmenliği Murat Eroğlu’na, yapımcılığı Meral Balık’a ait “Lodos'un Çocukları”; yönetmenliği Onur Sefer’e, yapımcılığı Tilbe Cana İnan’a ait “Perşembe Gecesi Çok Karanlık”; yönetmenliği ve yapımcılığı Ali Cabbar’a ait “Tohum”; yönetmenliği Doğu Yaşar Akal’a, yapımcılığı Ali Kaan Ege’ye ait “Tussifed”; yönetmenliği ve yapımcılığı Merve Kuş Mataracı’ya ait “Üç Metre”; yönetmenliği Kenan Korkmaz’a, yapımcılığı Neval Uysal’a ait “Yağmurdan Sonra” ve yönetmenliği Sertaç Koyuncu’ya, yapımcılığı Diler Ercan’a ait “Yeryüzünden”. Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu’nda, önümüzdeki günlerde açıklanacak ana jüri tarafından belirlenecek iki projeden her birine 30 bin TL tutarındaki Antalya Film Forum Kurmaca Pitching Platformu Ödülleri verilecek. Aynı zamanda bir projeye 30 bin TL değerinde TRT Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu Ödülü ve bir projeye de Film Standartları Post Prodüksiyon Ödülü verilecek.



“Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu’nda üç proje yarışacak”

Antalya Film Forum’un, çekimlerinin en az üçte ikisi Antalya kentinde gerçekleştirilerek, filmin son kurgusunda aynı oranda Antalya sahneleri yer alacak olan ulusal uzun metraj bir filme destek olmak amacıyla oluşturduğu Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu için adaylar belli oldu. Senaryo danışmanı ve akademisyen Gülengül Altıntaş, DigitürkBeIN Connect Yerli Film ve Dizi Kanalları Müdürü Nurdan Sever ve senarist ve yazar Uygar Şirin’den oluşan seçici kurul dokuz başvuru arasından üç projeyi seçti. Senaryosu, yönetmenliği ve yapımcılığı Halit Eke’ye ait “Dünyamın Sonu”, senaryosunu Selin Sevinç ile birlikte yazan Zeynep Köprülü’nün yönettiği, yapımcılığı Utku Zeka’ya ait “Suyun Yüzü” ile senaryosunu Emel Dam’ın yazdığı, yönetmenliği Ege Şirin’e, yapımcılığı Bahadır Alptekin’e ait “Tufan Taşı ‘Özgürlüğe Uyanış’”, 150 bin TL tutarındaki ödül için yarışacak. Seçilecek filme ayrıca Fono Film tarafından Post Prodüksiyon Ödülü verilecek.



“Antalya Film Forum Ödülleri 6 Ekim’de düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak”

Antalya Film Forum’un direktörlüğünü Müge Özen ve Pınar Evrenosoğlu, uluslararası danışmanlığını Katriel Schory, Kristina Trapp ve Simone Baumann üstleniyor. Antalya Film Forum’un tüm platformlarının jürileri önümüzdeki günlerde açıklanacak. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in başkanlığını yaptığı 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin idari direktörlüğünü Cansel Tuncer, yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu üstlenirken, sanat yönetmenliğini Başak Emre yürütüyor.

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