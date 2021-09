(ÖZEL) İş yerinde makas tutan eller yarışmalarda demir adama dönüşüyor 30 yıllık kuaför Triatlon tutkusuyla görenleri hayran bırakıyor Bisiklet merakı ile başlayan spor kariyerinde kazandığı madalyaları iş yerinde sergiliyor Cemal Şahin: “Emek verince oluyor, çalışırsanız oluyor””

Antalya’da yaşayan ve 30 yıldır erkek kuaförlüğü yapan 47 yaşındaki Cemal Şahin, 2015 yılından bu yana aşığı olduğu Triatlon sporuyla başarıdan başarıya koşuyor. Enerjisi ve dayanıklılığını Triatlon sporuna borçlu olduğunu ifade eden Şahin, bu sayede mesleğini yaparken daha fazla ayakta kalabildiğini söyledi.

Muratpaşa ilçesine bağlı Işıklar Caddesi üzerinde bulunan dükkanında 15 yaşından bu yana erkek kuaförlüğü yapan 47 yaşındaki Cemal Şahin, arkadaşının tavsiyesi ile başladığı mesleğinde 30 yılı devirirken, 6 yıldır da bisiklet tutkusunu taçlandırmak için dünyanın en zor sporlarından birisi olarak bilinen ve yüzme, bisiklet ile koşunun peşi sıra yapıldığı triatlon sporuyla ilgileniyor. Şahin bu alanda, Akra Gran Fondo Antalya birinciliği, 2019 Veloturk Gran Fondo Çeşme 4549 yaş 47 km Master Erkekler ikinciliği, Türkiye Triatlon Federasyonu Alanya Triatlonu 4549 yaş erkekler ikinciliği, 2019 Türkiye Triatlon Federasyonu Alanya Triatlonu 4549 yaş erkekler üçüncülüğü, Türkiye Triatlon Federasyonu Antalya Hestourex Duatlonu 4549 yaş erkekler üçüncülüğü gibi birçok madalyaya sahip.

Triatlon sporuna 2015 yılında merak sardığını belirten Şahin, “Daha önce bisiklet sporlarıyla uğraşıyordum, biraz renklendirmek istedim ve yüzme ile koşuyu da ekledim. Daha keyifli olduğu için de triatlon’a başladım” dedi.



“Kendinizden biraz ödün verirseniz her şey oluyor"

Başarısının sırrını çalışmak ve emek olarak niteleyen Şahin, mesleği ile sporu bir arada yürütmenin zorluğuna ilişkin, “Zorlukları var ama insan istediğinde her şey oluyor. Kendinizden biraz ödün verirseniz her şey oluyor” ifadelerini kullandı.



“Daha çok ayakta kalma şansı sağlıyor”

Mesleği gereği birçok kuaför gibi uzun süre ayakta çalışan Şahin, Triatlon sporunun mesleğine katkısı olduğunu belirterek, “Mesleğe sporculuğun avantajı tabi ki var. Daha diri, daha dinç duruyorsunuz, daha pozitif duruyorsunuz enerjiniz çok oluyor. Her açıdan faydalı ve sağlıklı güzel bir spor. Daha çok ayakta kalma şansı sağlıyor, bütün meslektaşlarıma tavsiye ediyorum. Bütün meslektaşlarımız spor yapsın” şeklinde konuştu.



“Emek verince oluyor, çalışırsanız oluyor”

Kazandığı madalyaları dükkanında sergileyen Cemal Şahin, müşterilerinin tepkilerini ve aralarında geçen diyalogları ilginç diyalogları paylaştı. Şahin, “Siz hem kuaförlüğü hem de sporu bir arada nasıl yapıyorsunuz? şeklinde bir tepki gösteriyorlar. Nasıl başarabiliyorsunuz diyorlar. Ben de emek verince oluyor diyorum. Çalışırsanız oluyor” ifadelerini kullandı.



Triatlon kariyerinde ve kuaförlük mesleğinde unutamadığı anıları da paylaşan Şahin, “Mesleğe ilk başladığımda babamın kulağını kesmiştim ilk tıraşımı onda denedim. Triatlon’da ise 2019 yılında 4 takım arkadaşımla tünelde dönerken tam tünel çıkışı araba çarptı. Unutamadığım anılarım bunlar” diye konuştu.



“Bisikletçilere biraz dikkat etmelerini istiyorum”

Şahin’in trafikteki sürücülerden de bir isteği var. Özellikle bisiklet kullanırken trafikte sorunlar yaşadıklarına dikkat çeken Şahin, “Trafikte biraz daha farkındalık olursa, bisikletçilere biraz daha dikkat edilirse, daha çok insanın spor yapacağına inanıyorum” dedi.



“Alanya Triatlonu’na hazırlanıyor”

Birçok insana göre daha enerjik, daha dayanıklı, daha dinç olduğunu belirten ve bir yandan mesleğini icra ederken sporculuk kariyerini de sürdürmek isteyen Cemal Şahin hedeflerine bir yenisini daha ekleyerek 3 Ekim’de yapılacak olan Alanya Triatlonu’na hazırlandığını da sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.