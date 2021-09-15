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'Eşimi gömdüm, çocuklarımı gömmek istemiyorum'

DHA

'Eşimi gömdüm, çocuklarımı gömmek istemiyorum'


Semih ERSÖZLER/ ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da park yüzünden darp edildikten sonra hayatını kaybeden yüzde 90 bedensel engelli Mümin Kara'nın (58) ailesi, sanıklardan A.Y.'nin tutuklanmasını istedi. A.Y.'nin kendilerini sosyal medyadan tehdit ettiğini söyleyen kendisi de bedensel engelli Emine Kara (50 "Eşimi gömdüm, çocuklarımı gömmek istemiyorum" dedi.
Antalya'nın Kepez ilçesinde 19 Şubat'ta, yüzde 90 engelli Mümin Kara, yüzde 40 engelli eşi Emine Kara, çocukları Fatma ve Bekir Kara ile evlerinin yanındaki işletme sahibi Nurettin Yaşar ve oğlu A.Y. ile park yüzünden tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle Nurettin Yaşar ile oğlu A.Y. Mümin Kara'yı dövmeye başladı. Sağ bacağını tutarak "Sağ bacağım sakat, oraya vurmayın" diyerek bağıran Kara, çevredekilerin yardımıyla kurtuldu. Bu sırada Mümin Kara'nın dili boğazına kaçtı, eşinin ilk müdahalesinin ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Şüpheli baba ile oğlu gözaltına alınırken, Mümin Kara Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Kara'nın kafatasında kırıklar oluştuğu belirlendi. Kara, hem engeli olan sağ bacağı hem de kırıklar nedeniyle ameliyat edildi. Ameliyat sonrası Kara, yoğun bakıma alındı. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşam mücadelesi veren Mümin Kara, 28 Şubat'ta hayatını kaybetti.
Olayın gerçekleştiği gün ifadeleri alınıp serbest bırakılan şüpheliler Nurettin Yaşar ile A.Y. ise 24 Şubat'ta savcının talebiyle tekrar gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi. Nurettin Yaşar, 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı, oğlu A.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Kara'nın ölümü üzerine polis ekipleri, A.Y.'yi de 'kasten öldürmeye yardım etmek' suçundan gözaltına aldı. Şüpheli, 28 Şubat'ta çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tutukluluğa yapılan itirazın ardından A.Y. 16 Temmuz'da adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
SAVCILIK AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEDİ
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili olarak A.Y.'nin serbest kaldığı gün iddianame hazırladı. Cinayet Suçları Soruşturma Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, tutuklu Nurettin Yaşar ile tutuksuz sanık oğlu A.Y.'nin tutuklanması ve haklarında 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verilmesi istendi. İddianame, Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, olayın araç parkı nedeniyle yaşandığına dikkat çekilerek, "Park eden araçlar, engelli Kara ve ailesinin eve giriş yolunu engellemektedir. Maktul ve ailesi, bu sebeple evine rahat girip çıkamamaktadır. Bundan dolayı da birçok kez taraflar arasında yaşanan tartışma zamanla husumete dönüştü" ifadelerine yer verildi.
İFADE VERDİĞİ SIRADA İSTEK GELDİ
Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan A.Y., geçen günlerde iddiaya göre, Emine Kara'nın evinin önüne geldi. A.Y.'yi gören Kara, polis merkezine giderek şikayette bulundu. Ertesi gün tekrar evin önünde A.Y.'yi gören Kara, bu kez cep telefonundan KADES uygulamasındaki butona bastı. Evin önüne gelen polis ekipleri, Kara'yı polis merkezine götürdü. Emine Kara, can güvenliği olmadığını belirterek ifade verdiği sırada oğlu Bekir Kara'nın sosyal medya hesabına A.Y. isimli kullanıcıdan arkadaşlık daveti geldi. Hesabın açıklama kısmında ise 'Ben kimseyi tehdit etmem. Her şey ansızın olur. Doğruyu söyleyin kurtulun' yazdığı görüldü.
Bunun üzerine Bekir Kara da A.Y. hakkında şikayetçi oldu. Aynı hesaptan bir davet de Fatma Kara'ya gitti. Avukatları aracılığıyla A.Y.'nin serbest bırakılmasına da itiraz eden Kara ailesi, can güvenliklerinin olmadığını belirterek A.Y.'nin tutuklanmasını istedi.
'ÇOCUKLARIMI DA KAYBETMEK İSTEMİYORUM'
Çocukları için korktuğunu gözyaşları arasında anlatan Emine Kara "Can güvenliğim yok. Eşimi katleden kişilerden birisi, evimin önüne gelerek beni rahatsız ediyor. Çocuklarımı da kaybetmek istemiyorum. Evimin önüne geldiğinde gidip karakola şikayetçi oldum. Ertesi gün tekrar geldiğinde cep telefonumdan KADES uygulamasını kullandım. Polis ekipleri eşliğinde karakola gittim. Karakolda ifade verirken sosyal medyadan oğluma istek gönderdi. Hesabında ise tehditler yazıyordu. Benim iki çocuğum var. Eşimi gömdüm, çocuklarımı gömmek istemiyorum" dedi.
'İSTEK GÖNDEREN, SERBEST BIRAKILAN KİŞİ'
Serbest bırakılan A.Y.'nin masum biri olmadığını söyleyen Bekir Kara ise "25 Ağustos günü şahıs hakkında şikayetçi olmak için beklediğimiz sırada sosyal medya üzerinden tehdit yazıları yazan bir hesaptan istek geldi. Ekran görüntüsünü alarak şikayette bulundum. Mahkemeden bu şahsın tekrar tutuklanmasını istedik. Bu kişi, öyle masum bir kişi değil. Benim babam 6 gün yoğun bakımda yattığında hiç uyanmadığını düşünüyorduk ama 4 kez uyanmış. Ciğerlerindeki kan nedeniyle uyutulmuş. Bu kanı da kaburga kırıkları oluşturmuş. Kaburga kırıklarının sahibi şu an bana istek gönderen ve serbest bırakılan kişi" diye konuştu.
'BİZİM DE ÖLMEMİZ BEKLENİYOR'
Aynı hesaptan kendisinden sonra kız kardeşine de arkadaşlık daveti gönderildiğini belirten Kara, "Müebbetle yargılanan bir adamı serbest bırakıyorsunuz. İkinci kez başvuruda bulunmak durumunda kaldık. Herhalde bizim de ölmemiz bekleniyor. Bu zamana kadar hep öldükten sonra işlem yapıldı. Bana istek gönderdiği hesapta ise 'Ben kimseyi tehdit etmem her şey ansızın olur. Doğruyu söyleyin kurtulun' yazıyor ve sonunda da bir tabut işareti vardı" ifadelerini kullandı.FOTOĞRAFDHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER
2021-09-15 11:26:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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