İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı, yetenek sınavları başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuarı’nda, 20212022 dönemi Eğitim Bölümleri ve Enstrüman Kursları için yetenek sınavı dönemi başladı. Konservatuvarda eğitim zili 4 Ekim’de çalacak.

Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuarı’nda, 20212022 eğitim dönemi için Eğitim Bölümleri ve Enstrüman Kursları için tamamlanan kayıtların ardından, sınav dönemi başladı. Eğitim Bölümlerinde yer alan Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, Tiyatro, Ses ve Şan Eğitimi, Halk Oyunları bölümlerine 15 35, Enstrüman Eğitimi bölümüne ise 1035 yaş aralığındaki vatandaşlar başvuru yaptı. 735 yaş aralığında kursiyerlerin başvuruda bulunduğu Enstrüman Kurslarında piyano, gitar, keman, viyolonsel, mandolin, bağlama, yan flüt, ud, kanun ve ritim branşları yer alıyor. Ön kayıtlarını tamamlayan kursiyerler için yetenek sınavı dönemi başladı. Sınavı başarı ile tamamlayan kursiyerlerin eğitimi 4 Ekim Pazartesi günü başlayacak.



“Son kayıt tarihi 17 Eylül”

Türk Sanat Müziği İcra Heyeti, Türk Halk Müziği İcra Heyeti, Türk Halk Müziği Kadınlar Korosu, Tasavvuf Müziği Topluluğu ve Gençlik Korosu için ön kayıtlar 17 Eylül’e kadar devam edecek.

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