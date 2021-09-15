Büyükşehir Avrupa Hareketlilik Haftasını kutluyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir Avrupa Hareketlilik Haftasını kutluyor

İHA

Büyükşehir Avrupa Hareketlilik Haftasını kutluyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, dünyanın farklı kentlerinde her yıl 1622 Eylül tarihleri arasında kutlanan ‘Avrupa Hareketlilik Haftası’ kapsamında çeşitli etkinlikler düzenleyecek. “Sürdürülebilir Ulaşım: Sağlıklı ve Güvenli Hareketlilik temasıyla gerçekleştirilecek etkinlikler kapsamında bisiklet turu, eğitimi, konserler ve söyleşilerle dolu bir hafta geçirilecek.
Türkiye Belediyeler Birliği’nin ulusal koordinatörlüğünü üstlendiği Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliklerinin 2021 yılı teması ‘Sürdürülebilir Ulaşım: Sağlıklı ve Güvenli Hareketlilik’ Büyükşehir Belediyesi’nin organize edeceği hafta kapsamında sağlıklı yaşama ve bisiklete teşvik etmek amacıyla etkinlikler düzenlenecek. Avrupa Hareketlilik Haftası Antalya’da farklı etkinliklerle desteklenecek. Hafta boyunca ‘Yetişkinlere ve Çocuklara Bisiklet Eğitimi’ verilecek. Büyükşehir Belediyesi kreşlerinde eğitim gören çocuklara ‘Sağlıklı ve Güvenli Hareketlilik’ konusunda bilgilendirme yapılacak ve çocukların temaya uygun resimler yapmaları sağlanacak. Bisiklet sürücülerinin farkındalığını artırmak için ‘Trafikte ben de varım’ teması kapsamında gençler tarafından araba şeklinde bisiklet giydirme tasarım ve üretimi yapılacak.

“İşe bisikletle gelinecek”
Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından 17 Eylül Cuma günü Büyükşehir Belediyesi personelinin işe bisikletle gelmelerinin teşvik edilmesi için Belediye Hizmet Binası önünde etkinlik gerçekleştirilecek. 18 Eylül Cumartesi günü tüm bisikletlilerin katılabileceği, Varyant Seyir Terasından başlayacak ve Olbia Meydanı’nda son bulacak bisiklet turu etkinliği düzenlenecek. 21 Eylül Salı saat 20.00’da online “Sağlıklı ve Güvenli Hareketlilik” söyleşisi Prof. Dr. Soner Haldenbilen tarafından gerçekleştirilecek.

“Arabasız gün etkinliği”
21 Eylül ve 22 Eylül tarihinde Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü tarafından Konyaaltı Caddesi’ne taşınabilir gaz ölçüm cihazı kurulacak ve “arabasız gün” öncesisonrası hava analizini yaparak sonuç raporunu yayınlayacak. 22 Eylül’de Konyaaltı Caddesinin güney aksı 15.0022.00 saatleri arasında trafiğe kapatılarak “Arabasız gün” etkinliği düzenlenecek. Alana sadece bisikletler, earaçlar, scooterlar ve yayalar alınacak. Alan boyunca çeşitli stantlar kurulacak. Etkinlik saatleri boyunca “Bisiklet Tamir Atölyesi” ücretsiz hizmet verecek. “Trafikte ben de varım” temalı bisikletler dolaşacak.

“Konserler olacak”
Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından 18 Eylül Cumartesi günü Antalya Sahil Yaşam Parkı Olbia Kent Meydanı’nda sanatçı Gülşah Kömür konser verecek. 22 Eylül Çarşamba günü Müzik Şehrin Kalbinde organizasyonunda ücretsiz konserler gerçekleştirilecek. Atatürk Parkı Türkan Saylan Anıtı Önü ve Yavuz Özcan Parkında yerel sanatçıların katılacağı konserler düzenlenecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

ATB’nin 5 yıldızlı hizmeti tescillendi ATB Başkanı Çandır: “Üyelerimize kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz”
YEREL HABERLER ATB’nin 5 yıldızlı hizmeti tescillendi ATB Başkanı ...
Kademeli fiyatlandırma ile susuzluk önlendi
YEREL HABERLER Kademeli fiyatlandırma ile susuzluk önlendi
Motosikletin çarptığı Alman turist öldü; kaza anı kamerada
YEREL HABERLER Motosikletin çarptığı Alman turist öldü; kaza anı ...
İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı, yetenek sınavları başladı
YEREL HABERLER İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı, yetenek ...
(ÖZEL) Doğuştan işitme ve yüzde 50 görme engeline rağmen resim yaparak hayata tutundu Doğuştan işitme engelli genç ressam hayalindeki resim atölyesine kavuştu İşitme engelli gencin annesi: “Gözünden ameliyat oldu ve tek gözüyle resim çiziyor” "Aileler çocuklarının arkasında dursun hepsinin mutlaka bir yeteneği vardır"
YEREL HABERLER (ÖZEL) Doğuştan işitme ve yüzde 50 görme engeline ...
Gebe ve emziren annelerin güneş koruyucu tercihi ‘doğal’ olmalı Dr. Zahide Küçük: “Gebe ve emzirenler güneş koruyucu krem tercih ederken kimyasal filtre yerine mineral filtre içermesine dikkat etmeli”
YEREL HABERLER Gebe ve emziren annelerin güneş koruyucu tercihi ‘doğal’ olmalı Dr. ...
'Eşimi gömdüm, çocuklarımı gömmek istemiyorum'
YEREL HABERLER 'Eşimi gömdüm, çocuklarımı gömmek istemiyorum'
(Özel) Motosikletin çarpıp metrelerce sürüklediği Alman turist hayatını kaybetti Yaya geçidindeki kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi
YEREL HABERLER (Özel) Motosikletin çarpıp metrelerce sürüklediği ...
Akseki’de kaçak kazı yapan bir şüpheli yakalandı, firari hemşire aranıyor
YEREL HABERLER Akseki’de kaçak kazı yapan bir şüpheli yakalandı, ...
FT Antalyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER FT Antalyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı
Akdeniz Sanayi Sitesi’nin imar problemleri çözüme kavuşuyor
YEREL HABERLER Akdeniz Sanayi Sitesi’nin imar problemleri çözüme ...
Belediyeye ait tabelayı götürmek isteyen gence, ‘teyze’ şoku Sokak üzerindeki tabelayı gözüne kestirdi, mahallede yaşayan kadın elinden aldı Tepki karşısında şaşıran genç, arkasına bile bakmadan olay yerinden uzaklaştı
YEREL HABERLER Belediyeye ait tabelayı götürmek isteyen gence, ...
Geleneksel ürünlerde maliyet artınca çiftçiler tropik meyvelere yöneldi Dönüm maliyeti 25 bin TL olan sebzeleri bırakıp 1 dönümü bin TL olan tropikal meyveler üretilmeye başlandı
YEREL HABERLER Geleneksel ürünlerde maliyet artınca çiftçiler tropik ...
Yağışlarda Karadeniz ve Ege'de iki rekor
YEREL HABERLER Yağışlarda Karadeniz ve Ege'de iki rekor
Kırmızı ışıkta bekleyen otomobile kamyon çarptı, şoför tepki gösterdi: “Ukala ukala araç kullanıyorlar”
YEREL HABERLER Kırmızı ışıkta bekleyen otomobile kamyon çarptı, ...
(ÖZEL) İş yerinde makas tutan eller yarışmalarda demir adama dönüşüyor 30 yıllık kuaför Triatlon tutkusuyla görenleri hayran bırakıyor Bisiklet merakı ile başlayan spor kariyerinde kazandığı madalyaları iş yerinde sergiliyor Cemal Şahin: “Emek verince oluyor, çalışırsanız oluyor””
YEREL HABERLER (ÖZEL) İş yerinde makas tutan eller yarışmalarda ...
Antalya Film Forum, Film Destek Fonu Projeleri açıklandı
YEREL HABERLER Antalya Film Forum, Film Destek Fonu Projeleri ...
Alkollü şahsın polis ve sağlıkçılara uyku tepkisi Sağlık ve polis ekiplerinin alkollü şahısla mücadelesi Alkolün etkisiyle kendinden geçip banktan düşen şahıs, polis ve sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı Yerde yatan şahsı götürmek isteyen ekiplerin çalışmasını turistler ve vatandaşlar meraklı gözlerle izledi
YEREL HABERLER Alkollü şahsın polis ve sağlıkçılara uyku ...
Alanya’da sahte para operasyonu
YEREL HABERLER Alanya’da sahte para operasyonu
Aytemiz Alanyaspor´da Galatasaray hazırlıkları başladı
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor´da Galatasaray hazırlıkları ...
Sopalı 'gürültü' kavgasında 1 ağır yaralı, 1 tutuklama
YEREL HABERLER Sopalı 'gürültü' kavgasında 1 ağır yaralı, 1 ...
Sosyal medyada bahis dolandırıcılığı operasyonu: 27 gözaltı
YEREL HABERLER Sosyal medyada bahis dolandırıcılığı operasyonu: 27 ...
Gürültü tartışmasında genç adama öldüresiye sopalı dayak Aldığı darbelerle ağır yaralanan genç yoğun bakıma alındı
YEREL HABERLER Gürültü tartışmasında genç adama öldüresiye sopalı ...
Kızının düğünü için silah kaçakçılığı yapan kadın tutuklandı Kadın kaçakçının uzun süredir silah ticareti yaptığı belirlendi
YEREL HABERLER Kızının düğünü için silah kaçakçılığı yapan kadın ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.