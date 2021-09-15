Yol kontrolünde durdurulan otobüsteki yolcudan ruhsatsız tabanca çıktı

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Antalya’da rutin yol kontrolleri sırasında durdurulan bir otobüs içerisinde, yolcuya ait 1 adet ruhsatsız tabanca ile boş şarjör ele geçirildi.

Antalya’nın Döşemealtı ilçesi Kovanlık Yol Kontrol Noktasında yapılan uygulamada bir özel turizm firmasına ait otobüste yolcu olarak seyahat eden R.Y. isimli şahsa ait 1 adet 7.65 mm çapında ruhsatsız tabanca ile 1 adet boş şarjör ele geçirildi.

Olayla ilgili adli işlemler başlatıldı.

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