Manavgat yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

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Antalya'da yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada, 2 kişi hayatını kaybetti 2 kişi de yaralandı.

Manavgat Akseki karayolu Kale mevkisinde yolcu otobüsü otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ve eşi olay yerinde hayatını kaybederken 2 kızı yaralandı.

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