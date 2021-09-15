ALKÜ Rektörü Kalan, öğrencilerin barınma konusu ile ilgili temaslarda bulundu

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, öğrencilerin barınma konusu ile ilgili Ankara’da bir dizi temaslarda bulundu.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan bir dizi temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya gitti. Bu doğrultuda, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Yurt Hizmetleri Daire Başkanı Yavuz Güner ile bir araya gelen Rektör Kalan, Alanya’da barınma konusuna yönelik bir görüşme gerçekleştirdi. ALKÜ Kestel Yerleşkesinde bulunan ve kısa bir süre sonra hizmete açılacak olan bin kişilik kız öğrenci yurdu projesi ile ilgili bilgiler alan Rektör Kalan, hizmete girecek bu yurt ile ALKÜ’lü öğrencilerin bir nebze de olsa barınma konusunda rahatlayacağını dile getirdi. ALKÜ Cikcilli Yerleşkesine de benzeri öğrenci yurtlarının yapılmasının ihtiyaçlar listesinde ilk sıralarda olduğunu dile getiren Rektör Kalan, Alanya’da öğrenim gören öğrencilerin yaşadığı sıkıntının konaklama sorunu olduğunu dile getirdi. Rektör Kalan, “Devletimizin desteğini her daim yanımızda hissediyoruz” dedi.



“Öğrencilerimiz ile empati kuralım”

Rektör Kalan görüşme sonrasında konuyla ilgili yaptığı açıklamada, barınma sorununa ve istenilen yüksek konaklama bedelleri nedeniyle öğrencilerimizden çok sayıda yardım mesajı alıyoruz. Bu konuda direkt olarak elimizden bir şey gelmemesi bizleri ziyadesiyle üzüyor. Yaşanan sıkıntı pek çok öğrencimizi olumsuz etkiliyor. Yatay geçiş yapmayı düşünen öğrencilerimiz dahi oluyor. Bir çoğumuz belirli düzeylerdeki sosyoekonomik ailelerden geliyoruz. Bu noktada empati kurmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Üniversitemizin büyümesini, güçlenmesini ve daha çok öğrenci tarafından tercih edilmesini istiyorsak, vatandaşlarımızdan ülkenin ve toplumun ekonomik koşullarını göz önünde bulundurarak daha makul konaklama ücretleri talep etmelerini bir kez daha rica ediyoruz” diye konuştu.

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