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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Müzik Sokakta projesi ile 321 müzisyen sahne aldı

İHA

Müzik Sokakta projesi ile 321 müzisyen sahne aldı

Muratpaşa Belediyesi’nin covid19 pandemisi nedeniyle zor bir dönem geçiren müzisyenleri kent sakinleriyle buluşturduğu ‘Müzik Sokakta’ projesi sona erdi. 16 hafta boyunca devam eden projeyle, 321 müzisyen kentin farklı noktalarında sahne aldı. Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın iptal edilen konserler, ertelenen düğünler, festivaller, kapanan eğlence mekanları ve kısıtlamalar nedeniyle zor bir dönemden geçen müzisyenlere destek olmak için başlattığı Müzik Sokakta projesi tamamlandı. Proje kapsamında, 16 hafta boyunca her cuma, Antalya’nın 5 farklı noktasında müzisyenler, yeniden dinleyicileriyle buluşmanın, sahnede olmanın heyecanını yaşadı.

“Mahallelere yayıldı”
Türkiye Müzisyenler ve Sanatçılar Federasyonu Antalya Şubesi’yle düzenlenen etkinlikte 321 müzisyen sahne aldı. Proje, Ziya Gökalp ve Erdal İnönü gibi kent parklarının yanı sıra Etiler, Sedir, Yenigün, Yeşildere, Konuksever, Güvenlik, Dutlubahçe mahallelerinde bulunan parklarda da hayata geçirildi.

“Müzisyenler memnun”
Muratpaşa Belediyesi’nin etkinliğinde sahne alan müzisyenlerden Yusufcan Çevik, “Belediyemizin böyle bir etkinlik gerçekleştirmesi hem bizler hem de insanlar için çok güzel oldu” derken Yudum Polat, “Sahne alamadığımız, maddi gelirimiz de olmadığı için büyük sıkıntı yaşadık. Belediyemiz böyle bir etkinlik düzenlediği için evimize para girme durumu oldu. Şanslıyız” diye konuştu. Yaklaşık 10 yıldır sahne aldığını belirten Saim Taştan ise “Muratpaşa Belediyesi’nin böyle bir organizasyon gerçekleştirmesi sadece maddi açıdan değil manevi olarak da çok iyi geldi” dedi.

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