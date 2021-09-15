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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Lösemiye yenik düşen öğretim görevlisinin ismi parkta yaşayacak

İHA

Lösemiye yenik düşen öğretim görevlisinin ismi parkta yaşayacak

Geçen yıl üçüncü kez yakalandığı lösemiye yenik düşen Alanya Hamdullah Emin Paşa (HEP) Üniversitesi Öğretim Görevlisi Şebnem Köseoğlu’nun adı, parkta yaşayacak.
Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün Cikcikli Mahallesi, Saray Beleni Caddesi’nde Şebnem Köseoğlu adına yaptırdığı park, düzenlenen törenle açıldı. Açılış törenine; Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alaeddin Keykubat Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özgür Kasım Aydemir, Alanya HEP Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Gülbuğ Erol, Alanya Müftüsü Dr. İhsan İlhan, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, Şebnem Köseoğlu’nun ailesi, çalışma arkadaşları ve öğrencileri katıldı.

“Tüm Türkiye’ye mücadelesiyle örnek oldu”
Alanya HEP Üniversitesi Rektörlüğüne vekalet eden Sanat Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülbuğ Erol, park açılışta duygu dolu bir konuşma yaptı. Prof. Dr. Erol, üçüncü kez lösemiye yakalanan, geçtiğimiz yıl tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Alanya HEP Üniversitesi Öğretim Görevlisi Şebnem Köseoğlu’nun mücadelesiyle tüm Türkiye’ye örnek olduğunu söyledi. Köseoğlu’nun görev yaptığı süre içerisinde, Alanya sevdalısı, sosyal konularda aktif, dinamik ve girişken bir öğretim görevlisi olduğunu aktaran Prof. Dr. Erol, “Üniversiteler eğitim yuvalarıdır. Küreselleşme ile dünya bilgi ve iletişim çağını yoğun bir biçimde yaşar, kaliteli hizmet sunumu ile eğitimlerini gerçekleştirir. Değerli öğretim görevlimiz Şebnem Köseoğlu da genç yaşında bunu kendine görev edindi. Şebnem Alanya HEP sevdalısıydı. Sosyal konularda aktif, dinamik, girişken, başarılı, bir o kadar mücadeleci, bir gençti. Üniversitemizin kuruluşundan aramızdan ayrıldığı güne kadar bize destek verdi. Tanıştığımız kısacık dönemde bana göstermiş olduğu dostluğu kalbimde ölene kadar saklayacağım. Anısını unutmak mümkün değil” dedi.

“Anılarını bu parkta yaşatacağız”
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, genç yaşta hayatını kaybeden öğretim görevlisinin iyileşmesi için, Alanya ve Türkiye’nin tek yürek olduğunu hatırlattı. Başkan Yücel, “ Tüm Alanya Şebnem için tek yürek olmuş, iyileşmesi için düzenlenen kampanyaya destek vermişti. Şebnem’in en büyük hayali, iyileşip üniversitesine, öğrencilerine geri dönmekti. Bizler de belediye meclisimizin aldığı ortak kararla Alanya HEP Üniversitesi’nin yanında hayata geçirdiğimiz bu parka, Alanya’nın bir değeri olan Şebnem Köseoğlu’nun adını verdik. Onun adıyla birlikte hayallerini güzel anılarını bu parkta yaşatacağız” diye konuştu.

“Lösemiyle mücadele edenlerin sembolüydü”
Duygulu anların yaşandığı park açılışında, Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer de düşüncelerini dile getirdi. Şebnem Köseoğlu’nun, lösemi ile mücadele edenlerin sembolü olduğunu aktaran Ürkmezer, “ Kendisini her ne kadar tanıyamamış olsam da, mücadelesiyle ve azmiyle herkese örnek olmayı başarmış bir kişi. Bizlere bu mücadele ruhunu kazandırdığı için kendisine; böyle bir evlat yetiştirdikleri için ailesine teşekkürlerimi sunuyorum. Allah rahmet eylesin” ifadelerini kullandı.
Sosyal medyada 'Maskeli Şebnem' olarak da bilinen Köseoğlu, kanser hastalarının tedavisi için pek çok sosyal sorumluluk projesini, Alanya HEP Üniversitesi'nde hayata geçirmişti.

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