‘KOOP OKUL’ projesi hayata geçti Başkan Çetin: “Kooperatifler birleşerek daha çok üretim, satış ve sermaye artışı sağlamalarının yolunu açacak” Batı Akdeniz Bölgesi’ndeki Kooperatifler ‘Okullu’ oluyor

Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı (BAGEV) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, Bilim, Sanat, Eğitim, Kültür Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi (BİLSEK), BAGEV ve Süleyman Demirel Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliği ile kooperatiflerin bir araya gelerek daha çok üretim, satış ve sermaye artışı sağlamalarının yolunu açacak, KOOP OKUL projesinin hayata geçtiğini bildirdi.

BAGEV tarafından Batı Akdeniz Bölgesinde yer alan kooperatiflerin ekonomik yapısının güçlendirilmesi, istihdam ve gelirlerinin yükseltilmesi ile bölgede sermaye birikiminin hızlandırılmasının önünü açmayı hedefleyen KOOP OKUL projesi, imzalanan işbirliği protokolüyle hayata geçirildi. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO)’da düzenlenen protokol törenine, BAGEV Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, SDÜ Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Doç. Dr. Pınar Göktaş, BİLSEK Başkanı Feray Atalay, Yönetim Kurulu Üyeleri Nesrin Özsarı ve Havva Şahin katıldı.



“Kooperatiflerin kurumsal kapasiteleri güçlendirilecek”

İmza protokol töreninde katılımcılara BİLSEK işbirliği ile oluşturulan projeyle ilgili bilgiler veren Başkan Davut Çetin, kooperatiflerin hukuk, finansal yönetim ve eğitim alanlarında sorunlar yaşadıklarını belirterek, “Kooperatiflerin özellikle kırsal üretimde son derece önemli ve stratejik rolleri olduğunu düşünüyoruz. Üreticinin daha güçlü olabilmesi için tarımdan evsel üretime kadar çok sayıda alanda kooperatifleşmeye ihtiyacımız var. Kurulan kooperatiflerin de ayaklarının yere sağlam basması gerekiyor. Ülkemizde kooperatifler birçok iç ve dış güçlükle karşılaşmakta bu da kapanmalarına neden olabilmektedir. Mali ve finansal yönetim sorunları, sağlıklı bir sermaye yapısı oluşturamama ve kooperatiflere yönelik farkındalığın ve bilgi düzeyinin yetersiz olması öne çıkan sorunlardan birkaçıdır. Bu proje ile sorun yaşanan alanlarda atacağımız adımlarla daha güçlü kurumsal kapasiteye sahip kooperatifler oluşturmak arzusundayız” dedi.



“Kooperatiflerle üretimden satışa giden yol kısalacak”

KOOP OKUL projesi ile kooperatiflerin geniş kitlelere ulaşırken ülke ekonomisine olan katma değerlerinin artacağını kaydeden Başkan Çetin, “Böyle bir projenin uygulamaya konulması ile gerek kooperatiflere aktarılan hibe desteklerinin gerekse kooperatiflerin kendi koymuş oldukları öz sermayenin çağın gerekliliklerine uygun, bilimsel ve teknolojik altyapıyla yönetilmesini sağlayacaktır. Emeğin, sermayenin boşa gitmesinin önüne geçecek olan “KOOP OKUL PROJESİ” ile kooperatiflerin birleşerek daha çok üretim, satış ve sermaye artışı sağlamalarının yolunu açacaktır. Böylece üretimden satışa giden yolu da kısaltmayı hedefliyoruz. Bu uygulama, işletme koçları eşliğinde disiplinli bir şekilde takip edildiğinde istihdam ve ihracatın yolunu açacaktır. Bu proje ile bölgenin ekonomik yapısının güçlendirilmesi, istihdam gelir düzeyinin yükseltilmesi ve bölgede sermaye birikiminin hızlandırılması hedeflenmekte. Bölgede ekonomik bütünleşmenin geliştirilmesi ve bölge içindeki farklılıkların asgari düzeye indirilmesi bir başka hedefimiz. Sektörel faaliyetlerin çeşitlendirilmesi, farkındalık oluşturması ve dengeli bir ekonomik gelişmenin sağlanması ile bölgede mevcut doğal kaynakların ve çevresel yapının korunmasıgeliştirilmesi de düşünülmektedir” diye konuştu.



“Kooperatiflere işletme koçları ve mentörler geliyor”

Projenin işleyiş süreciyle ilgili de bilgiler veren Başkan Davut Çetin, KOOP OKUL ile her kooperatifin bir işletme koçunun, her on kooperatifin bir mentörünün olmasının sağlanacağını belirterek, kooperatiflerin, okul bünyesinde bulunan proje danışmanları aracılığıyla projelerini yazdırma ve danışmanlık hizmeti alma imkânı bulabileceklerini kaydetti. Bu okuldan mezun olanların KOOP PAZAR ağına katılımlarının da sağlanacağını ifade eden Çetin, Kooperatiflerin yeni projeler oluşturmalarını sağlayıp gelişimlerinin takip edileceğini ve sürekli mesleki eğitim modülünün oluşturularak rutin eğitim ve seminerlerin devamlılığının da sağlanacağını sözlerine ekledi.

Toplantı sonunda projenin işbirliği protokolü imzalandı. Protokolü BAGEV Başkanı Davut Çetin, BİLSEK Başkanı Feray Atalay ve Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Pınar Göktaş imzaladı. KOOP OKUL kapsamında geçtiğimiz günlerde BİLSEK ile SDÜ Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Halil İbrahim Özmen arasında da bir işbirliği protokolü imzalanmıştı.

