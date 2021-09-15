İntihar için çatıya çıktı, çay ikramı sırasında polis yakaladı



Bülent TATOĞULLARI/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, 3 katlı apartmanın çatısına çıkıp, intihar edeceğini söyleyen Hakan Y., ikram edilen çayı almak isterken, polis tarafından yakalandı.

Olay, saat 13.30 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi 510'uncu Sokak'ta meydana geldi. Bunalıma girdiği öne sürülen Hakan Y., 3 katlı apartmanın çatısına çıktı. İntihar edeceğini söyleyen Hakan Y.'yi görenlerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Hakan Y.'yi ikna etmek üzere yanına çıktı. Kararlı olduğu için aşağı inmeyeceğini söyleyen Hakan Y., kendisine ikram edilen çayı almak isterken polis ve yakınlarınca yakalanıp, binadan indirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen Hakan Y., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2021-09-15 16:44:33



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