Manavgat’ta kadınlar için başlatılan kurslara kayıtlar başladı

Manavgat Belediyesi İbrahim Sözen Gençlik Merkezi, kadınların el sanatlarını ve kişisel becerilerini geliştirmek amacıyla hayata geçirdiği kursların kayıtlarını 15 Eylül tarihi itibariyle başladı. Ekim ayında başlayıp Mayıs ayına kadar devam edecek olan kurslarda, Resim, Ahşap Boyama, Rölyef, Koza, Kum Sanatı, İğne Oyası, Tel Kırma, Basit İğne Nakışı, Kazaziye derslerinin ile, spor dersleri olarak zumba ve pilates dersleri de verilecek. Sabah ve akşam saatlerinde düzenlenen kurslarda pandemi nedeniyle her sınıfta 12 ve 15 kişi bulunabilecek. Ayrıca Manavgat Belediyesi İbrahim Sözen Gençlik Merkezi yetkilileri, Covid19 tedbirleri kapsamında girişlerde HES kodu uygulaması yapılacağını ve pandemi kurallarına titizlikle uyulacağını belirtti.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, kadınların el sanat ve becerilerini ortaya koyacak kursları düzenli olarak verdiklerini söyledi. Başkan Şükrü Sözen, “Manavgat Belediyesi olarak İbrahim Sözen Gençlik Merkezi’nde faaliyete geçirdiğimiz kurslarımız sayesinde, kadınlarımız hem el becerilerini geliştiriyor hem de sosyalleşiyor. Ekim ayında başlayacak olan kurslarımızda eğitim görecek olan tüm kursiyerlere başarılar diliyorum. Manavgat Belediyesi, kadının toplum içinde olması ve farklı yönlerini ortaya koyması için sanatsal ve kültürel çalışmalar gerçekleştirmeye devam edecektir” dedi.

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