7. Kemer Otomobil Festivali, araç tutkunlarına hazırlanıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

7. Kemer Otomobil Festivali, araç tutkunlarına hazırlanıyor

İHA

7. Kemer Otomobil Festivali, araç tutkunlarına hazırlanıyor

Kemer’de bu yıl 7’ncisi düzenlenecek olan Otomobil Festivalinde hazırlıkları son aşamaya geldi. Kemer Belediyesinin destekleriyle yapılan festivale bu yıl yaklaşık 10 bin kişinin katılması bekleniyor. Geçen sene 860 aracın yer aldığı festivalde bu yıl yaklaşık 500 modifiyeli aracın gelmesi planlanıyor. Pandemi tedbirleri alınarak Kemer Ralli Alanı’nda yapılacak olan festivalde, drift şovları yapılacak. Bu yılki festivalde drift sporcularının iş makinelerinin altından geçeceği ve organizasyona renk katacağı belirtildi.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yaptığı açıklamada, Kemer turizmine katkı sağlayan bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını söyledi. Organizasyona belediye olarak tüm desteği verdiklerini ifade eden Topaloğlu, “Bu yıl organizasyonun 7’ncisini yapıyoruz. Özellikle gençler ve otomobil severler festivale büyük ilgi gösteriyor. Modifiyeli araçlar renkli anların yaşanmasına sahne olacaktır. Tüm otomobil severleri Pazar günü Kemer’e bekliyoruz” diye konuştu.
Festival, Pazar günü saat 12.0018.00 saatleri arasında Kemer Ralli Alanında yapılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kepez’de otodrag heyecanı
YEREL HABERLER Kepez’de otodrag heyecanı
Eğlence dönüşü feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı Antalya’da 3 arkadaşın içerisinde bulundu kamyonet tıra arkadan çarptı
YEREL HABERLER Eğlence dönüşü feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı Antalya’da ...
OSİAD’da yeni yönetim kurulu belirlendi OSB Başkanı Bahar: “Burayı birlikte yöneteceğimize söz vermiştik, 6 yıldır birlikte, istişare ederek yönetiyoruz”
YEREL HABERLER OSİAD’da yeni yönetim kurulu belirlendi OSB Başkanı ...
'Coğrafi işaretli ürünlerde 20 milyar euro kazanç hayal değil'
YEREL HABERLER 'Coğrafi işaretli ürünlerde 20 milyar euro kazanç ...
Kepez’in sultanları sözleşme imzaladı
YEREL HABERLER Kepez’in sultanları sözleşme imzaladı
Dedikodu nedeniyle 20 yıllık arkadaşlardan biri mezara, diğeri hapse girdi
YEREL HABERLER Dedikodu nedeniyle 20 yıllık arkadaşlardan biri ...
Manavgat’ta kadınlar için başlatılan kurslara kayıtlar başladı
YEREL HABERLER Manavgat’ta kadınlar için başlatılan kurslara ...
Muratpaşalı kadın voleybolcuların hedefi şampiyonluk
YEREL HABERLER Muratpaşalı kadın voleybolcuların hedefi şampiyonluk
(ÖZEL) Altınbeşik Mağarası'na 2 ayda 20 bin ziyaretçi Yeraltı gölü üzerinde masmavi sularında gezilebilen mağara yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı Sodalı suyu dolayısıyla turkuaz renginde olan göl, mağaranın içine süzülen ışıklarla ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor
YEREL HABERLER (ÖZEL) Altınbeşik Mağarası'na 2 ayda 20 bin ...
(ÖZEL) Garsonluk yaptıkları otelde çöpe atılan yemeklerle sokak köpeklerini besliyorlar Açlıktan motosiklete saldıran yavru köpeklerle başlayan beslemeyi adeta görev edindi Her gün iş çıkışı otelde çöpe atılan yemekleri poşete doldurup sokak hayvanlarına götürüyor
YEREL HABERLER (ÖZEL) Garsonluk yaptıkları otelde çöpe atılan ...
Cinayet şüphelisi, saklandığı barakada tüfekle yakalandı
YEREL HABERLER Cinayet şüphelisi, saklandığı barakada tüfekle ...
30. Alanya Triatlon’u başlıyor
YEREL HABERLER 30. Alanya Triatlon’u başlıyor
Gürültü tartışmasında genç adama öldüresiye sopalı dayak Aldığı darbelerle ağır yaralanan genç yoğun bakıma alındı
YEREL HABERLER Gürültü tartışmasında genç adama öldüresiye sopalı ...
Finike’de cinayet zanlısına jandarmadan film gibi operasyon Jandarma komando timlerinin de katıldığı yayla operasyonunda şüpheli suç aleti silahla yakalandı
YEREL HABERLER Finike’de cinayet zanlısına jandarmadan film gibi ...
Kadınların yağmur altında dansı kamerada
YEREL HABERLER Kadınların yağmur altında dansı kamerada
Genç kaleci Ataberk Dadakdeniz FTA Antalyaspor’da
YEREL HABERLER Genç kaleci Ataberk Dadakdeniz FTA Antalyaspor’da
Başkan Yücel: “Beton santralimizden 3 yılda 15 milyon TL tasarruf sağladık”
YEREL HABERLER Başkan Yücel: “Beton santralimizden 3 yılda 15 milyon ...
22 ilde 'garantili bahis kuponu' dolandırıcılığı operasyonu: 51 gözaltı
YEREL HABERLER 22 ilde 'garantili bahis kuponu' dolandırıcılığı ...
İntihar için çatıya çıktı, çay ikramı sırasında polis yakaladı
YEREL HABERLER İntihar için çatıya çıktı, çay ikramı sırasında polis ...
Rus turist, kiraladığı motosiklet ile patenli gence çarptı
YEREL HABERLER Rus turist, kiraladığı motosiklet ile patenli gence ...
‘KOOP OKUL’ projesi hayata geçti Başkan Çetin: “Kooperatifler birleşerek daha çok üretim, satış ve sermaye artışı sağlamalarının yolunu açacak” Batı Akdeniz Bölgesi’ndeki Kooperatifler ‘Okullu’ oluyor
YEREL HABERLER ‘KOOP OKUL’ projesi hayata geçti Başkan Çetin: ...
Dikkatini çay bardağıyla dağıtıp ölümün kıyısından aldılar Uzatılan çay bardağı sayesinde ölümün kıyısından döndü Antalya’da intihar etmek için 3 katlı aparmanın çatısına çıkan şahsın dikkatini çay bardağı ile dağıttılar
YEREL HABERLER Dikkatini çay bardağıyla dağıtıp ölümün kıyısından ...
Bulaşık makinesindeki elektrik akımına kapılan bulaşıkçı hayatını kaybetti Meslektaşı kadın kapının önünde gözyaşı döktü
YEREL HABERLER Bulaşık makinesindeki elektrik akımına kapılan ...
Antalya merkezli 22 ilde "Garanti kupon" şebekesine eş zamanlı operasyon Eş zamanlı operasyonda 51 şahıs yakalandı 85 bin TL paraya ve çok sayıda dijital malzemeye el konuldu El konulan malzemeler emniyet binasında sergilendi
YEREL HABERLER Antalya merkezli 22 ilde "Garanti kupon" şebekesine ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.