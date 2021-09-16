7. Kemer Otomobil Festivali, araç tutkunlarına hazırlanıyor

Kemer’de bu yıl 7’ncisi düzenlenecek olan Otomobil Festivalinde hazırlıkları son aşamaya geldi. Kemer Belediyesinin destekleriyle yapılan festivale bu yıl yaklaşık 10 bin kişinin katılması bekleniyor. Geçen sene 860 aracın yer aldığı festivalde bu yıl yaklaşık 500 modifiyeli aracın gelmesi planlanıyor. Pandemi tedbirleri alınarak Kemer Ralli Alanı’nda yapılacak olan festivalde, drift şovları yapılacak. Bu yılki festivalde drift sporcularının iş makinelerinin altından geçeceği ve organizasyona renk katacağı belirtildi.



Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yaptığı açıklamada, Kemer turizmine katkı sağlayan bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını söyledi. Organizasyona belediye olarak tüm desteği verdiklerini ifade eden Topaloğlu, “Bu yıl organizasyonun 7’ncisini yapıyoruz. Özellikle gençler ve otomobil severler festivale büyük ilgi gösteriyor. Modifiyeli araçlar renkli anların yaşanmasına sahne olacaktır. Tüm otomobil severleri Pazar günü Kemer’e bekliyoruz” diye konuştu.

Festival, Pazar günü saat 12.0018.00 saatleri arasında Kemer Ralli Alanında yapılacak.

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