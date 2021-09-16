Antalyaspor,Beşiktaş'tan puan yada puanlar hedefliyor

FT Antalyaspor, Süper Lig’in 5. haftasında konuk edeceği Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Ligde inişli çıkışlı bir grafik sergileyen FT Antalyaspor, cumartesi günü saat 19.00’da Antalya Stadyumu’nda Beşiktaş’ı ağırlayacak. Ligde geride kalan 4 hafta sonunda 4 puanı bulunan kırmızıbeyazlılar, Beşiktaş karşısından puan yada puanları hedefliyor. Geçen sezon ligdeki her iki karşılaşma ise 11’lik eşitlikle sonuçlanmıştı.

Güney ekibi hazırlıklarını Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde Ersun Yanal idaresinde devam etti. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman pas çalışması ve top kapma ile devam etti. Yarı sahada çift kale maçla çalışmalarını sürdüren kırmızıbeyazlılar atak organizasyonları ve gol çalıştı. Futbolcularını bir hayli neşeli oldukları gözlemlendi.

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