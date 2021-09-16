Uzm. Dr. Onur Ademhan: "Aynı günde çekim, implant ve diş takılması mümkün"

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Onur Ademhan, immediat implant yöntemiyle hastaların aynı gün içerisinde diş çekimi gerçekleştirilip, implant dişin kavuşabildiğini söyledi. Gelişen teknolojinin ellerini güçlendirdiğine işaret eden Ademhan, “Teknolojinin gelişmesi bizlere yeni imkanlar sunuyor. Hastalarımıza implant uyguladığımız aynı günde, sabit bir geçici diş takmak mümkün olabiliyor” dedi.

Perla Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğinden Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Onur Ademhan, son birkaç yıldır immediat implant uygulamasıyla birlikte hastalara aynı gün diş çekimi yapılıp, yine gün içinde de implant dişine kavuşabildiğini söyledi. Gelişen teknolojinin ellerini güçlendirdiğine işaret eden Ademhan, “Hemen diş çekip, üzerine implant uygulamak ve diş yapma teknikleri üzerine çalışıyoruz. Bu da tabi teknolojinin gelişmesiyle yeni imkanlar sunuyor. Hastalarımıza implant uyguladığımız aynı günde, sabit bir geçici diş takmak mümkün olabiliyor. Bu da hastalarımızı kliniğimizden mutlu bir şekilde uğurlamamızı sağlıyor. Teknolojinin ilerlemesi, bizim de elimizi güçlendirdi” dedi.



“Bazı kriterleri var”

İmmediat implant uygulamasının yapabilmek için bazı kriterlerin olduğunu ifade eden Ademhan, “Hastanın diş sıkmaması, kapanışının ve kemik yapısının buna uygun olması gerekiyor. Bu kriterleri sağlayan her vakada, uygun teknikler ve düzgün ayarlamalarla tedaviler yapılabilir. Riski minimale indirmek her zaman bizim işimizi kolaylaştırır. Hastaya burada önerilerde bulunmak çok önemli. Hastanın yapması ve dikkat etmesi gereken bilgileri, düzgün bir şekilde iletmemiz gerekiyor. Kurallara uyulduğu zaman sorun yaşamayız” diye konuştu.



“Maliyetinde fark yok”

Uygulamanın maliyeti konusunda da detaylar paylaşan Ademhan, “Maliyeti konusunda, klasik implant uygulamasından ekstra bir külfet çıkmıyor. Kullanılan malzeme ve tekniklerin hepsi aynı olduğu için biz bu uygulamalarda hastamıza ek bir maliyet yansıtmıyoruz. Normal uygulamalar neyse, buna uygun bir şekilde hastamız bu hizmeti alabiliyor” ifadelerini kullandı.

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