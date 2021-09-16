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Antalyaspor ile Beşiktaş'ın ligde 51'inci randevusu

DHA

Antalyaspor ile Beşiktaş'ın ligde 51'inci randevusu


Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) FRAPORT TAV Antalyaspor, cumartesi günü Beşiktaş ile Süper Lig'de 51'inci kez karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşmalardan 33'ünü kaybeden, 6'sını kazanan kırmızı beyazlılar, lig tarihinde ilk kez rakibine karşı dört maçlık yenilmezlik serisi yakalamak için sahaya çıkacak.İki takım arasında ligdeki rekabet, 11 Eylül 1982'de İstanbul'da yapılan ve Beşiktaş'ın 6-0 üstünlüğüyle sonuçlanan maçla başladı. O tarihten bu yana yapılan 50 lig karşılaşmasının 33'ünü Beşiktaş, 6'sını Antalyaspor kazandı. Taraflar 11 müsabakada ise üstünlük kuramadı. Siyah beyazlıların attığı 107 gole karşılık, kırmızı beyazlılar 45 gol kaydetti.
ANTALYA'DAKİ MAÇLAR
Beşiktaş, Antalya'daki maçlarda Fraport TAV Antalyaspor'a karşı galibiyet sayısı bakımından üstünlük kurdu. Siyah beyazlılar, Antalya'da yaptıkları 25 lig maçının 15'inde sahadan galip ayrıldı, 3 kez yenildi, 7 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Beşiktaş, Antalya'da oynanan maçlarda kırmızı beyazlıların filelerini 57 kez havalandırdı, kalesinde ise 31 gol gördü.
ANTALYASPOR, 4 MAÇLIK YENİLMEZLİK İÇİN OYNAYACAK
Süper Lig'de Beşiktaş ile oynadığı son üç maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik alan Fraport TAV Antalyaspor, lig tarihinde ilk kez rakibine karşı dört maçlık yenilmezlik serisi yakalamak için sahaya çıkacak. Antalyaspor'a konuk olduğu son 18 Süper Lig maçında 12 galibiyet, 5 beraberlik, 1 yenilgi alan Beşiktaş, geçen sezon Antalya Stadı'ndaki karşılaşmadan 1 puanla ayrıldı.
ANTALYASPOR'A EN FAZLA GOL ATAN TAKIM, BEŞİKTAŞ
Süper Lig tarihinde Fraport TAV Antalyaspor'a 107 gol atan Beşiktaş, kırmızı beyazlılara en fazla gol atan takım oldu. Beşiktaş, aynı zamanda 33 galibiyetle kırmızı beyazlı takımı en fazla mağlup eden iki ekipten biri konumunda. 2015/16 sezonundan bu yana maçın oynandığı haftaya lider giren takımlara rakip olduğu 11 Süper Lig karşılaşmasının sadece birini kazanan Fraport TAV Antalyaspor, bu süreçte tek galibiyetini Ağustos 2018'de Beşiktaş'ı yenerek aldı.
ERSUN YANAL SON 4 MAÇINDA BEŞİKTAŞ'A YENİLMEDİ
Antalyaspor'un Beşiktaş filelerine gönderdiği son iki golü kaydeden Gökdeniz Bayrakdar, geçen sezon Süper Lig'de siyah-beyazlı ekibe sezonun her iki yarısında da gol atan üç futbolcudan biri oldu. Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Beşiktaş'a rakip olduğu son 17 Süper Lig maçında 8'er mağlubiyet ve beraberlik elde edip, sadece birini kazandı. Ersun Yanal Beşiktaş'a karşı son dört karşılaşmada 1 galibiyet, 3 beraberlikle sahadan puanla ayrıldı ve toplam 9 gol sevinci yaşadı.DHA-Spor Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIM
2021-09-16 12:22:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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