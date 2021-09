Eğlence dönüşü kazada can veren gencin cenazesini arkadaşları ve kardeşi aldı

Antalya’da gece eğlence dönüşü 3 arkadaşın içerisinde bulunduğu kamyonet, tıra arkadan çarptı. Feci kazada can veren üniversite öğrencisi gencin cenazesi, kardeşi ve arkadaşları tarafından Adli Tıp Kurumu morgundan teslim alındı.

Olay, Aksu ilçesi D400 karayolu üzerinde gece saat 02.00 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Serik ilçesinde ikamet eden üç arkadaş Mert A., Şakir A. ve Şadi Can, Konyaaltı ilçesinde bulunan bir restorana konsere gelerek gece saatlerine kadar eğlendi. 3 arkadaş konser bitiminde Serik ilçesi Abdurrahmanlar Mahallesi’nde bulunan evlerine doğru dönüşe geçti. Bu sırada Mert A.’nın kontrolünde bulunan kamyonet Abdurrahmanlar Kavşağı’nda aynı yönde giden tıra arkadan çarptı. Aşırı süratli olduğu iddia edilen araçta bulunan Şadi Can, çarpmanın şiddeti ile araçtan fırladı. Yaralanan 3 arkadaş sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kazada araçtan fırlayan Şadi Can, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Gencin cenazesi hastanedeki işlemlerinin ardından kesin ölüm sebebinin öğrenilmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada işlemleri tamamlanan gencin cenazesi kardeşi Batuhan Can ve arkadaşları tarafından teslim alındı. Gencin Abdurrahmanlar Mahallesi’nde toprağa verileceği öğrenildi.

