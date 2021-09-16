Titreyengöl’de temizlik çalışması

Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Manavgat ekibi otellerin yoğun olduğu Titreyengöl'de temizlik yaptı. Çalışmanın ardından bu yılki kuraklıktan dolayı göl üzerinde oluşan yosunların oluşturduğu kötü görüntü de ortadan kalktı. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Manavgat ekipleri de Titreyengöl’de çalışma yaptı. Ekipler, gölde bulunan pet şişe, plastik atıklar, yiyecek atıkları ve yosunları temizledi.
Turizm açısından önem arz eden gölün ve etrafının temizliği sonrası yerli ve yabancı ziyaretçilerin daha temiz bir ortamda vakit geçirmelerine imkan sağlandı. Özellikle bu yıl kuraklıktan dolayı göl üzerinde oluşan yosunların kötü görüntüsü de ortadan kalktı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.