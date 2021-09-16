Vektörle mücadelede mobil uygulama ile şikayetlere hızla müdahale edilecek

Antalya Büyükşehir Belediyesi, vektör ile bilimsel mücadele mobil platformu projesiyle gelen şikayetleri sahada çalışan ekiplere anında ileterek, hızlı müdahale edecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü ekipleri, vektörle mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir ekipleri 19 ilçede yaklaşık bin 400 personel ile aralıksız çalışıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi vektör ile mücadele kapsamında vatandaşlardan gelen şikayet ve taleplere daha hızlı müdahale edebilmek amacıyla mobil bir uygulama hayata geçiriyor.



Mobil uygulama ile vatandaşlardan gelen şikayetler sahada çalışan ekiplere anında iletilecek. Ekipler gerekli çalışmayı yaptıktan sonra fotoğraf ve video çekerek, mobil uygulamayla vatandaşlara hızlı dönüş sağlayacak. Bu kapsamda Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü ekiplerine vektör ile mücadele mobil platformu hizmet içi eğitim verildi. Ekiplere mobil uygulamanın nasıl kullanılacağı anlatıldı. Kısa zaman içinde mobil uygulamayı Antalya’nın 19 ilçesinde vektör ile mücadele gerçekleştiren tüm ekipler kullanacak.

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