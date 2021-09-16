'Arabasız Gün' etkinliği için Konyaaltı Caddesi’nin Güney aksı trafiğe kapanacak

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Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin çeşitli etkinliklerle kutlayacağı ‘Avrupa Hareketlilik Haftası’ kapsamında 22 Eylül Çarşamba günü düzenlenecek ‘Arabasız Gün’ etkinliği için Konyaaltı Caddesi’nin Meteoroloji Kavşağı ile Selekler Çarşısı arasında kalan yolun güney aksı trafiğe kapatılacak.

Büyükşehir Belediyesi, dünyanın farklı kentlerinde her yıl 16 22 Eylül tarihleri arasında kutlanan ‘Avrupa Hareketlilik Haftası’ kapsamında 22 Eylül Çarşamba günü ‘Arabasız Gün’ etkinliği düzenleyecek. Etkinliğin gerçekleşeceği Konyaaltı Caddesi’nin Meteoroloji Kavşağı ile Selekler Çarşısı arasında kalan yolun güney aksı 15.00 22.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak. Trafik akışı çift yönlü olarak Kuzey akstan sağlanacak olup toplu taşıma araçları hizmet vermeye devam edecek.

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