Sitede köpek besleyen aileye silah ve palalı saldırı (2)

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Antalya'da sokak köpeklerini besledikleri gerekçesiyle Mehmet Ali ve Hilal Oktay Başaslan çiftine saldıran 5 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Silah ve palayla darbedilen Başaslan çifti ise yaşadıkları korku dolu anları anlattı.

'SENİ ÖLDÜRMEYE GELİYORUM'

Eşi ve kızıyla birlikte yakınlarının evlerine gittiklerini söyleyen Mehmet Ali Başaslan, "Sürekli sokak hayvanlarını beslediğimiz noktada yine besleme yapmaya başladık. Ben araçta otururken eşim ve kızım oraya gitti. O sırada daha önce eşimin kafasına seramik vazo fırlatılan balkona baktım. Alt kat balkonunda 5-6 kişi oturuyordu. Balkondan bir kişi silah çıkarıp kızım ve eşimin olduğu bölgeye doğru ateş etti. Hemen eşimi ve kızımı alıp adama 'Ne yapmaya çalışıyorsun' diye bağırdım. 'Bekle seni de öldürmeye geliyorum'" dedi.

'KAFAMA DÖNER BIÇAĞI VE SOPAYLA VURMUŞLAR'

Burnunda ve başında kırıklar olduğunu belirten Başaslan, "4-5 kişi aşağıya indi, 2'sinin elinde döner bıçağı, birinde sopa, birinde tabanca vardı. Bana saldırmaya başlayınca yere düştüm ve aldığım darbelerle şuurumu kaybettim. Kafama döner bıçaklarıyla, sopalarla vurmuşlar, görüntülerde gördüm. Burnumda ve kafamda kırıklar var. 30 gün rapor var. Hayvan beslerken yapılan bu olay nasıl bir cinnet, nasıl bir insafsızlık, vicdansızlıktır anlamıyorum. Bir hayvanın size verebileceği zarar ne olabilir. Ama öldürmeye kadar gidebiliyor" diye konuştu.

'SERBEST KALIRSA BELKİ GELİP BENİ ÖLDÜRECEK'

Şüphelilerin sabah evlerinin balkonunda kahvaltı yaptığını söyleyen Başaslan, "Biz hastaneden çıkıp karakola gittik. Şüphelilerin orada olmadığını görünce 'Diğer şahıslar nerede' dedim. 'Onları sabah alacağız. İşimize karışma' dediler. Sanki suçlu biziz gibi sabah 5'e kadar karakoldaydık. Onlar da sabah kalkıp kahvaltı yapmışlar. Geç gelen adalet, adalet değildir. Bildiğimiz kadarıyla 5 kişi gözaltına alındı. Ne ceza alacaklar, sanki ceza almadan çıkacaklar. Serbest kalırsa belki gelip beni öldürecek" dedi.

'HAYVANLARA ELEKTROŞOKLA SALDIRIYOR'

Geçen seneden bu yana şüphelilerin sürekli tacizine uğradıklarını söyleyen Hilal Oktay Başaslan ise, "Hayvanlara şiddet uyguladığı için biz site dışarısında beslemeye başladık. Hayvanlara burada da elektroşokla saldırdığı ve kafama cam fırlattıkları için kendileriyle karakolluk olduk. Bu olay artık direkt canımıza kast. Çocuğum söz konusu olduğu için bu görüntüleri yayınladık. Çünkü sesimizi duyurabileceğimiz başka bir yer kalmamıştı" diye konuştu.

'TEK SUÇUMUZ HAYVANLARI BESLEMEK'

Yaşadıkları korkunun tarif edilemeyeceğini söyleyen Başaslan, "Biz hayvanlardan dolayı sıkıntı yaşayan insanlar olduğunu bildiğimiz için geç saatlerde çıkıyoruz. Bizim tek suçumuz orada hayvanları beslemekti. Bu insanlar ellerini kollarını sallayarak gezecekler. Benim çocuğuma belki daha fazla zarar verecekler belki bu sefer palayı vuracaklar. O gün palanın tersini vurdu belki ama ertesi gün belki bana palanın düz tarafıyla vuracak. Ben artık can korkusu yaşıyorum" dedi.

'BİZİM ARABAMIZDA MAMA ONLARDA PALA VAR'

Evlerine gitmekten tedirgin olduğunu söyleyen Hilal Oktay Başaslan, "Dün bana 'Evinizi biliyorum sizi orada yaşatmayacağım' dedi. Benim çocuğuma ve bana küfreden insandan her şeyi beklerim. Bunu yapan insanlardan her şeyi beklerim. Pala herkesin evinde olan bir şey değil. Bizim arabamızda mama var, onlarda pala var. Bu hiç normal ve kabul edilebilir bir şey değil" diye konuştu.

