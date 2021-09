Alanya’da etüt merkezi kayıtlarında şehit ve gazi yakınlarına öncelik verilecek

4 Ekim’de ilk ders zili çalacak Alanya Belediyesi Fahri Gürses Etüt ve Destek Eğitim Kurs Merkezi için ön kayıt dönemi başladı. Başkan Yücel, “Şehit ve gazi yakınları ile dar gelirli ailelerimizin çocuklarına kayıt önceliği vereceğiz ve ücretsiz eğitim imkânı sağlayacağız” dedi.

Alanya Belediyesi Güllerpınarı Mahallesi’nde hayata geçirdiği Fahri Gürses Etüt ve Destek Eğitim Kurs Merkezi için ön kayıt dönemi başladı. 4 Ekim’de ders başı yapılacak 750 öğrenci kapasiteli merkezde öğrencilerin, alanında uzman öğretmenler tarafından sayısal, eşit ağırlık ve sözel bölümlerde ders alabileceklerini belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Çalışkan ve başarılı bir nesil yetiştirmeyi hedefliyoruz” dedi.



“Lise ve mezun öğrenciler için ön kayıtlar başladı”

Fahri Gürses Etüt ve Destek Eğitim Kurs Merkezi’nin lise ve dengi ile mezunların merkezden yararlanabileceğini belirten Başkan Yücel, “Merkezimizde ön kayıt sürecimiz başladı. Şehit ve gazi yakınları ile dar gelirli ailelerimizin evlatlarına öncelik vereceğiz. Bu çocuklarımız etüt merkezimizde ücretsiz bir şekilde eğitim alabilecekler. İnşallah öğrencilerimiz de bizlere elde edecekleri başarılarla güzel bir hediye verecekler” diye konuştu.



“Öğrenciler için her şey düşünüldü”

Öğrencilerin haftalık deneme sınavları, bireysel rehberlik ve bilgi takibi, birebir soru çözümleri gibi pek çok fırsat ve kolaylıktan yararlanabileceğini belirten Başkan Yücel, “Öğrencilerimiz için dört dörtlük bir merkez oluşturduk. İhtiyaç duyabilecekleri her şeyin alt yapısını oluşturduk. Kütüphanemiz, konferans salonlarımız ile öğrencilerimiz için dört dörtlük bir merkez hazırladık. İhtiyaç duyabilecekleri her şeyin karşılanacağı örnek bir eğitim yuvası. Öğrencilerimize ve kentimize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

