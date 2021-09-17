Keçinin motosiklet yolculuğu gülümsetti

Antalya’nın Serik ilçesinde keçinin motosikletle olan yolculuğu görenleri gülümsetti.

Serik ilçesine bağlı Çatma Mahallesinde plakası bulunmayan bir motosiklete binen kişi, önüne bindirdiği keçiyi motosikletle taşıdı. Hem kendini, hem yoldaki diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan yolculukta keçiyi motosiklet önünde görenler ise o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. Görüntüler izleyenleri şaşkına çevirse de gülümseten anlar ortaya çıktı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.