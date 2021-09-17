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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kepez’de 12 yılda 320 bin kişi sağlık hizmetinden yararlandı

İHA

Kepez’de 12 yılda 320 bin kişi sağlık hizmetinden yararlandı

Kepez Belediyesi, 2009 yılından itibaren ilçede 320 bin 50 kişiyi sağlık hizmeti ile buluşturdu. Engelli, yaşlı, yatağa bağımlı yaşayan kişilere de ‘Evde Sağlık ve Bakım Hizmeti’ ile ulaşan Kepez Belediyesi, 63 bin 947 kişinin de ayağına 155 bin 48 kez sağlık hizmeti götürdü.
Kepez Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı’nca Tıp Merkezi statüsüne alınan Belediye Sağlık Merkezi ile vatandaşlara özel hastane konforunda sağlık hizmeti veriyor. Belediye Sağlık Merkezi, poliklinik, laboratuvar, radyoloji, fizik tedavi hizmetleriyle her gün yüzlerce ilçe sakinini ağırlıyor. Kepez Belediyesi’nin bir odada başlayan ve 2017 yılında 5 katlı Belediye Sağlık Merkezi ile büyüttüğü sağlık ağından, 2009 yılından itibaren ilçede 320 bin 50 kişi yararlandı. 711 bin 727 işlemin gerçekleştirildiği sağlık merkezinde, engelli, yaşlı, yatağa bağımlı yaşayan 63 bin 947 kişiye de, ‘Evde Sağlık ve Bakım Hizmeti’ ile 155 bin 48 kez sağlık hizmeti götürüldü.

“124 bin 828 kişiye poliklinik hizmeti”
Evde Sağlık ve Bakım Hizmeti’nde toplamda 155 bin 48 işlem gerçekleştirildi. Sağlık Merkezindeki diyetisyen, psikolog, ağız ve diş sağlığı, kadın doğum, çocuk hastalıkları, genel cerrahi, iç hastalıkları, fizik tedavi ve göz poliklinikleri ve fizik tedavi ünitesinden 124 bin 828 kişi yararlandı. Polikliniklerde toplamda 296 bin 228 işlem gerçekleştirildi. 26 bin 595 kişinin yararlandığı laboratuvar hizmetlerinde 155 bin 722 işlem gerçekleştirildi. Belediye Sağlık Merkezi, gezici sağlık merkezi ile de birçok sağlık hizmetini vatandaşların ayağına kadar ulaştırıyor.

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