Kemer’de okul kantinleri denetlendi

Kemer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü , ilçe genelindeki eğitim kurumlarındaki kantinleri denetledi. Öğrencilerin ve öğretmenlerin sağlığı için kantinleri denetleyen belediye zabıta denetim ekipleri, kantinde satışa sunulan ürünlerin saklama koşullarını ve hijyenik ortamlarını kontrol etti.

Ekipler, kantinlerin ruhsat, fiyat etiketi ile satışı uygun olmayan gıda ve içecekleri denetleyerek, kantin işletmecilerine Milli Eğitim Bakanlığı’nın Okul Kantinlerindeki Gıda satışı konulu genelgesindeki yazılı hususlara dikkat edilmesini konusunda uyarılarda bulundu. Öte yandan zabıta ekipleri, kantin işletmecilerine, Sağlık Bakanlığı Covid 19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi tedbirleri kapsamındaki kurallara uymaları konusunda da bilgiler verdi.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, “Eğitim ve öğretim yılının başlaması ile birlikte okul kantinlerindeki denetimlerini artırdık. Çocuklarımızın sağlığının önemli olduğunun bilincindeyiz. Bu konuda belediye olarak üzerimize düşenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz. Denetimlerimiz rutin olarak devam edecektir” diye konuştu.

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