Turist çocuklarına Rixos'tan profesyonel turnuva

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Turist çocuklarına Rixos'tan profesyonel turnuva

DHA

Turist çocuklarına Rixos'tan profesyonel turnuva


Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) -ANTALYA'daki Rixos otellerinde konaklayan müşterilerin çocuklarından oluşturulan takımların mücadele ettiği 2'nci Rixos Futbol Turnuvası sona erdi. Mücadelelerin hakemliklerini Cüneyt Çakır ve Ümit Öztürk yaptı.
Rixos Hotel's tarafından bu yıl ikincisi Kemer ilçesi Tekirova Mahallesi'nde bulunan Rixos Premium Tekirova'da düzenlenen Rixos Futbol Turnuvası, Antalya'da bulunan Rixos otellerindeki yerli ve yabancı müşterilerin çocuklarının katılımı ile yapıldı. Rixos Futbol Turnuvası'na, Rixos Sungate, Rixos Premium Tekirova, Rixos Premium Belek ve The Land Of Legends'da konaklayan 10 ülkenin çocuklarının bir arada katıldığı mücadeleler aileleri ve otellerin yönetimlerinden tam not aldı. Mücadelenin tek kız futbolcusu 10 yaşındaki Alisa Avşar izleyenlerden bol bol alkış topladı.
2019 yılından itibaren otellerde konaklayan çocuklara özel olarak Rusya eski milli takım futbolcusu Andrey Arshavin liderliğinde Rixos Futbol Akademisi'nde eğitim alan ve antrenman yapan çocuklar her yıl düzenlenen ve artık geleneksel hale gelen turnuva ile kupayı kazanmak için ter döküyor.
Turnuvanın bu yıl hakemliğini Cüneyt Çakır ve Ümit Öztürk yaptı. Mücadele boyunca çocuklarla saha içinde girdikleri diyaloglarla eğlenceli anlar yaşayan hakemler de zorlu lig fikstürünün ardından bir nebze de olsa nefes aldı.
Mücadeleler ardından kupayı Rixos Sungate Otel'in takımı kazanırken düzenlenen ödül töreninde tüm katılan çocuklara madalya verildi. Kupa töreni ise profesyonel ödül törenlerinden farksızdı. Şampiyon tanımın minik oyuncuları kupa ile birlikte The Land Of Legends'da tatil kazandı.
Rixos Premium Tekirova Genel Müdürü Tahir Altınkaya, "Rixos Hotel's olarak çocukların katılımıyla Rixos Futbol Turnuvası'nın ikincisini düzenliyoruz bu yıl. Eski Rus milli futbolcu Andrey Arshavin'in liderliğinde futbolcularımız haziran ayından beri çalışıyor ve bu günün duyurusunu yapıyoruz. Bugün heyecanın yaşandığı, finalin yapıldığı ve turnuvanın yaşandığı gün. Katılımlarını 10 ayrı ülkeden gerçekleştiren çocuklar aileleriyle büyük ödüle koşmuş oldular burada. Büyük ödül olarak da The Land of Legends'da konaklamalarını gerçekleştirecekler. FIFA kokartlı Cüneyt Çakır ve Ümit Öztürk hocalarımızın yönettiği bu organizasyonda da kendilerine de çok teşekkür ediyoruz" dedi.
Düzenlenen organizasyonun hakemlerinden Ümit Öztürk, "Ben de 3 çocuk babası olarak evdeki çocukları bildiğim için burada da onların gözlerindeki heyecanı görebiliyorum. Denizli'de de daha önce bu tarz organizasyonlarda bulunduk. Çocuklarla birlikte olmak çok daha ayrı, çok daha keyifli. Bizim için de çok güzel bir organizasyondu. Tahir Bey ve Ertan Bey düzenlediler davet ettiler, ellerine emeğine sağlık herkesin" diye konuştu.
Turnuvanın final maçını yöneten FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır da şöyle dedi:
"Tabii yoğun ve stresli bir sezon geçiriyoruz ama bazen bu sezon içerisinde böyle güzel organizasyonlar oluyor. Bu organizasyonu düzenleyen herkese çok teşekkür ediyorum başta Tahir Bey ve Ertan Bey olmak üzere. Gerçekten çok güzel bir ortam var burada. Burada çocuklar maç oynayacaklar, onlar için de ayrı bir heyecan ayrı bir keyif biz de en ufak bir desteğimiz ve katkımız olabilirse ne mutlu bize. Bugün güzelce eğleneceğiz hep birlikte."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Sahanın genel görüntüsü (drone)
Maç başlangıç düdüğü Ümit Öztürk
Maçtan detaylar
Tahir Altınkaya röportaj
Maçtan detaylar
Maç sırasında sahanın havadan detayı (drone)
İlk maç bitiş düdüğü
Ümit Öztürk röportaj
Maçtan detay Cüneyt Çakır röportaj
Maçtan detay
Final maçının bitiş düdüğü
Madalyaların takılması
Kazanan çocukların kupayı almasıDHA-Spor Türkiye-Antalya / Kemer Levent YENİGÜN
2021-09-17 13:43:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kemer’de okul kantinleri denetlendi
YEREL HABERLER Kemer’de okul kantinleri denetlendi
Afetzedelerin yaşadığı prefabrik evler kışa hazırlanıyor
YEREL HABERLER Afetzedelerin yaşadığı prefabrik evler kışa ...
Köpek besleyen çifte palalı saldırıda, yeni görüntüler
YEREL HABERLER Köpek besleyen çifte palalı saldırıda, yeni ...
'Elmalı Davası'nda 6'ncı duruşma başladı
YEREL HABERLER 'Elmalı Davası'nda 6'ncı duruşma başladı
65 yaş üstü bireyler, Aktif Yaşlı Hizmet Merkezi’nde haftada iki gün spor yapıyor
YEREL HABERLER 65 yaş üstü bireyler, Aktif Yaşlı Hizmet Merkezi’nde ...
AÜ’de Korona virüse yakalanıp okula gelemeyen öğrenciler, derslerinden geri kalmayacak
YEREL HABERLER AÜ’de Korona virüse yakalanıp okula gelemeyen ...
Sivas kangal köpeği coğrafi işaret tescili yolunda ‘Sizin Oraların Nesi Meşhur?’ Sivas’ta
YEREL HABERLER Sivas kangal köpeği coğrafi işaret tescili ...
Eşiyle kavga edince 'kalabalık dağılsın diye' havaya ateş açmış
YEREL HABERLER Eşiyle kavga edince 'kalabalık dağılsın diye' havaya ...
Kiraladıkları aracı sahte belgeyle satıp, çalan 3 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Kiraladıkları aracı sahte belgeyle satıp, çalan 3 ...
Elmalı’da 2 kardeşin istismar edildiği iddiasıyla ilgili davada yargılama sürüyor Çocukların öz babası ve babaannesi, sanıkların en ağız cezayı almasını istedi
YEREL HABERLER Elmalı’da 2 kardeşin istismar edildiği iddiasıyla ...
Büyük Manavgat yangınında küle dönen evi için türkü yaktı
YEREL HABERLER Büyük Manavgat yangınında küle dönen evi için türkü ...
Sezonun ilk balık mezatı yapıldı, bir kasa barbun bin TL’ye satıldı
YEREL HABERLER Sezonun ilk balık mezatı yapıldı, bir kasa barbun bin ...
En düşük vaka oranında 3'üncü sıradaki Antalya'da başarının sırrı yüzde 90'a yaklaşan aşı oranı Antalya'nın aşılanma hedefi yüzde 96 Yüzde 89,2 ile en çok aşılanma oranına sahip 9'uncu, nüfusa göre en düşük vakası bulunan 3 şehirden Antalya'da yüzde 95-96 aşılanma oranı bekleniyor Milli Eğitim çalışanları ve öğretmenlerdeki aşılama oranı yüzde 92'li rakamlarda İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür: "Kısa sürede biz aşılanmada yüzde 95-96’lara ulaşacağımızı ümit ediyorum" "Vaka, yoğun bakım doluluk sayılarını yükseltmeden kışı atlatmak istiyoruz"
YEREL HABERLER En düşük vaka oranında 3'üncü sıradaki Antalya'da ...
Tatilcilerin favorisi gün doğumunda at turu
YEREL HABERLER Tatilcilerin favorisi gün doğumunda at turu
AK Parti Antalya İl Başkanı Taş: “Türk milleti darbelerle karanlığa gömülmek istenmiştir"
YEREL HABERLER AK Parti Antalya İl Başkanı Taş: “Türk milleti ...
Manavgat'ta yanan 100 hektar alanda ekim öncesi toprak işleme çalışmaları tamamlandı Yanan orman alanlarında toprak işleme tatbikatı
YEREL HABERLER Manavgat'ta yanan 100 hektar alanda ekim öncesi ...
(ÖZEL) Antalya'daki palalı saldırıya ait yeni görüntüler ortaya çıktı Kavganın hemen öncesinde tarafların birbirlerine dakikalarca tehdit, küfür ve hareket içeren sözler söylediği görüldü
YEREL HABERLER (ÖZEL) Antalya'daki palalı saldırıya ait yeni ...
(ÖZEL) Antalya’da 150 yıllık 2 katlı tarihi düğmeli ev yandı Çaresiz ev sahibi alev alev yanan evi izlemekle yetindi
YEREL HABERLER (ÖZEL) Antalya’da 150 yıllık 2 katlı tarihi düğmeli ...
Kepez’de 12 yılda 320 bin kişi sağlık hizmetinden yararlandı
YEREL HABERLER Kepez’de 12 yılda 320 bin kişi sağlık hizmetinden ...
Keçinin motosiklet yolculuğu gülümsetti
YEREL HABERLER Keçinin motosiklet yolculuğu gülümsetti
(ÖZEL) Filistinli turistlerin unutkanlıkları pahalıya mal oldu 2 dakika içinde geri dönen aile, içinde para, ziynet eşyası ve pasaportlarının olduğu çantayı yerinde bulamadı Şok yaşayan turistler, çeviri programı ile iletişim kurmaya çalıştı
YEREL HABERLER (ÖZEL) Filistinli turistlerin unutkanlıkları pahalıya ...
A Milli Kadın Futbol Takımı, Portekiz'le berabere kaldı (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER A Milli Kadın Futbol Takımı, Portekiz'le berabere ...
Kaçak kazıya jandarmadan suçüstü
YEREL HABERLER Kaçak kazıya jandarmadan suçüstü
A Milli Kadın Futbol Takımı, Portekiz'le berabere kaldı
YEREL HABERLER A Milli Kadın Futbol Takımı, Portekiz'le berabere ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.