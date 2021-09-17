AGC başkan adayı Taş, projelerini paylaştı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AGC başkan adayı Taş, projelerini paylaştı

İHA

AGC başkan adayı Taş, projelerini paylaştı

Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) olağan genel kurulunu 9 Ekimde yapma kararı aldı. Başkanlık için adaylığını açıklayan İdris Taş, projelerini paylaşıp Antalya Gazeteciler Cemiyetini yönetecek tecrübe, ekip ve enerjiye sahip olduğunu söyledi.

“Ev sahibi olmalarını sağlayacağız”
Projelerinden bahseden AGC başkan adayı Gazeteci İdris Taş, “15 yılda meslektaşlarımızın çocuklarına 500 bin liraya yakın burs desteği verildi. Cemiyet üyelerimizin evlatlarına sağlanan bu burs miktarı arttırılacak ve kapsamı genişletilecek. Üyelerimizin ev sahibi olmasını sağlamak üzere çıkılan yolda TOKİ ile devam eden görüşmelerin sonuca ulaştırılmasını sağlayacağız. Tarihi Kaleiçi’nde bulunan uluslararası basın merkezi olan idari binamızı cemiyetimize kazandırdığımız gibi, siz kıymetli üyelerimizin misafirleriyle birlikte oturup çayını, kahvesini yudumlayıp dinlenebileceği, haberini yazabileceği 'Gazeteci Evi'ni de AGC’ye kazandıracağız” diye konuştu.

“Yurt dışı dostlukları güçlendirip seyahatlerde buluşalım”
Yurt dışı deneyimlerinin artması gerektiğine değinen Taş, “Cemiyetimiz bugüne kadar 120 meslektaşımıza dünyanın çeşitli ülkeleriyle oluşturulan medya köprüleri ile yurt dışı deneyimi kazandırdı. Bu kazanımların artması için yurt dışı kardeş cemiyet sayılarımızı artıracağız. Üyelerimizin daha fazla yurt dışı gezilerine katılımını sağlayacağız. Bunu yaparken de seyahat planlamaları üyelerimizin şahitliğiyle şeffaf bir kura yöntemiyle sağlanacak. Tüm üyelerimizin bölgemizdeki kafe, restoran, spor salonu, sağlık kuruluşu, eğitim kurumu (kreş kolej), plaj, alışveriş merkezi gibi anlaşmalı kurumlardan indirimli istifade etmesini sağlayacağımız bir Çipli AGC Üye Kartı oluşturulacak. Zaman içerisinde kamu ve özel kuruluşlarla gerçekleştireceğimiz protokoller ile Çipli AGC Üye Kartı’nın tanınırlığı ve kapsamı genişletilecek” şeklinde konuştu.

“Her günün bir sorumlusu olacak, hukuki destek sağlanacak”
Sorumlu gün projelerinden bahseden Taş, “Cemiyetimizde sorumlu gün projesi hayata geçirilecek. Yönetim kurulumuzdan bir arkadaşımız dönüşümlü olarak günün sorumlusu olacak. Bu günde tüm yönetim kurulumuzun yanı sıra sorumlu arkadaşımız sahada daha etkin olacak. Proje ile meslektaşlarımızın öncelikli olarak sahada karşılaştıkları olumsuzluklarda anında ulaşabilecekleri bir destek mekanizması hayata geçirilecek. Mesleğini icra ederken karşılaştığı herhangi bir engellemeye sert dille cevap verilecek. İlgili üyemize gerekli hukuki destek cemiyetimiz tarafından sağlanacaktır. Aynı zamanda doğum, evlenme, ölüm gibi yaşamımızdaki önemli anlarda üyelerimizin ve yakınlarının yanında olunacak. Yerel medyamızın 21. yüzyılın olmazsa olmazı dijital medya ve internet haberciliğine destek verilecek. Üniversitelerle projeler gerçekleştirip yeni medya oluşumlarına da katkı sağlayarak sektöre güç kazandıracağız” şeklinde konuştu.

“Avrupa Birliği projelerine ortak olalım”
Aday Taş, AB projelerine ortak olunmalı diyerek, “Avrupa Birliği, birliğe üye ve aday ülkelerde toplum için öncelikli konularda fon desteğini, projeler üzerinden gerçekleştirmektedir. Bu bağlamda, Antalya’nın önde gelen sivil toplum kuruluşlarından biri olan cemiyetimizin hedefi, gerek iç gerekse dış paydaşlarımızla birlikte gazetecilik mesleğine gönül vermiş meslektaşlarımızın çalışma koşullarının iyileştirilmesi yönünde projeler gerçekleştirmektir. Bu kapsamda Antalya’daki meslektaşlarımız projemize ortak olacak, diğer ülkelerdeki meslektaşlarımızla bir araya gelmesi ve farklı kültürlerin çalışma disiplinlerinin senteziyle birlikte sinerji yaratılmasını amaçlıyoruz” şeklinde konuştu.

“Bu yönetimde sen de varsın”
Herkesin yönetimde söz sahibi olacağını belirten İdris Taş, “Önemli kararlar ve projelerimiz öncesi ‘anket sistemini’ hayata geçireceğiz. Amacımız herkesin katılabileceği bir şekilde yönetim anlayışını oturtmak. Böylece Antalya’da gazetecilik yapan ya da yapmış olan herkesin karar mekanizmasına olabildiğince fazla oranda katılması sağlanacak.Cemiyetimizin geleneksel hale getirdiği Bayram Gazetesi projesi ile bugüne kadar meslektaşlarımıza 130 bin lira telif desteği sağlandı. Bu projenin içerisine daha fazla arkadaşımızın yer alması sağlanacak ve ödenen telif ücretlerinde iyileştirmeye gidilecek” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Plajlardan toplanan plastik atıkları, heykellere dönüştürdü
YEREL HABERLER Plajlardan toplanan plastik atıkları, heykellere ...
Elmalı davasında sanıklar tutuksuz yargılanmaya devam edilecek Elmalı’da 2 kardeşin istismar edildiği iddiasıyla ilgili davada yargılama devam etti 6. duruşma sonunda sanıkların tutuksuzluğunun devamına, adli kontrolünün sürmesine karar verildi
YEREL HABERLER Elmalı davasında sanıklar tutuksuz yargılanmaya devam ...
Mavi Kelebeklerin hedefi galibiyet
YEREL HABERLER Mavi Kelebeklerin hedefi galibiyet
'Elmalı Davası'nda 6'ncı duruşma başladı (2)
YEREL HABERLER 'Elmalı Davası'nda 6'ncı duruşma başladı (2)
Yetişkinler için temel oyunculuk eğitimi başvuruları başlıyor
YEREL HABERLER Yetişkinler için temel oyunculuk eğitimi başvuruları ...
Su altı görüntüleme şampiyonları Kaş'ta belirlendi
YEREL HABERLER Su altı görüntüleme şampiyonları Kaş'ta belirlendi
Farkındalık oluşturmak için işe bisikletle geldiler
YEREL HABERLER Farkındalık oluşturmak için işe bisikletle geldiler
Dijital kolaj sanatı sergisi Muratpaşa’da açıldı
YEREL HABERLER Dijital kolaj sanatı sergisi Muratpaşa’da açıldı
Turist çocuklarına Rixos'tan profesyonel turnuva
YEREL HABERLER Turist çocuklarına Rixos'tan profesyonel turnuva
Kemer’de okul kantinleri denetlendi
YEREL HABERLER Kemer’de okul kantinleri denetlendi
Afetzedelerin yaşadığı prefabrik evler kışa hazırlanıyor
YEREL HABERLER Afetzedelerin yaşadığı prefabrik evler kışa ...
Köpek besleyen çifte palalı saldırıda, yeni görüntüler
YEREL HABERLER Köpek besleyen çifte palalı saldırıda, yeni ...
'Elmalı Davası'nda 6'ncı duruşma başladı
YEREL HABERLER 'Elmalı Davası'nda 6'ncı duruşma başladı
65 yaş üstü bireyler, Aktif Yaşlı Hizmet Merkezi’nde haftada iki gün spor yapıyor
YEREL HABERLER 65 yaş üstü bireyler, Aktif Yaşlı Hizmet Merkezi’nde ...
AÜ’de Korona virüse yakalanıp okula gelemeyen öğrenciler, derslerinden geri kalmayacak
YEREL HABERLER AÜ’de Korona virüse yakalanıp okula gelemeyen ...
Sivas kangal köpeği coğrafi işaret tescili yolunda ‘Sizin Oraların Nesi Meşhur?’ Sivas’ta
YEREL HABERLER Sivas kangal köpeği coğrafi işaret tescili ...
Eşiyle kavga edince 'kalabalık dağılsın diye' havaya ateş açmış
YEREL HABERLER Eşiyle kavga edince 'kalabalık dağılsın diye' havaya ...
Kiraladıkları aracı sahte belgeyle satıp, çalan 3 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Kiraladıkları aracı sahte belgeyle satıp, çalan 3 ...
Elmalı’da 2 kardeşin istismar edildiği iddiasıyla ilgili davada yargılama sürüyor Çocukların öz babası ve babaannesi, sanıkların en ağız cezayı almasını istedi
YEREL HABERLER Elmalı’da 2 kardeşin istismar edildiği iddiasıyla ...
Büyük Manavgat yangınında küle dönen evi için türkü yaktı
YEREL HABERLER Büyük Manavgat yangınında küle dönen evi için türkü ...
Sezonun ilk balık mezatı yapıldı, bir kasa barbun bin TL’ye satıldı
YEREL HABERLER Sezonun ilk balık mezatı yapıldı, bir kasa barbun bin ...
En düşük vaka oranında 3'üncü sıradaki Antalya'da başarının sırrı yüzde 90'a yaklaşan aşı oranı Antalya'nın aşılanma hedefi yüzde 96 Yüzde 89,2 ile en çok aşılanma oranına sahip 9'uncu, nüfusa göre en düşük vakası bulunan 3 şehirden Antalya'da yüzde 95-96 aşılanma oranı bekleniyor Milli Eğitim çalışanları ve öğretmenlerdeki aşılama oranı yüzde 92'li rakamlarda İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür: "Kısa sürede biz aşılanmada yüzde 95-96’lara ulaşacağımızı ümit ediyorum" "Vaka, yoğun bakım doluluk sayılarını yükseltmeden kışı atlatmak istiyoruz"
YEREL HABERLER En düşük vaka oranında 3'üncü sıradaki Antalya'da ...
Tatilcilerin favorisi gün doğumunda at turu
YEREL HABERLER Tatilcilerin favorisi gün doğumunda at turu
AK Parti Antalya İl Başkanı Taş: “Türk milleti darbelerle karanlığa gömülmek istenmiştir"
YEREL HABERLER AK Parti Antalya İl Başkanı Taş: “Türk milleti ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.