Köpek besleyen çifte palalı saldırıda, yeni görüntüler (2)



'GÖRÜNTÜLER SALDIRI SONRASI ÇEKİLDİ'

Antalya'da, palalı saldırıya uğrayan Başaslan çiftinden Hilal Başaslan, yayınlanan görüntülerin saldırı sonrasında çekildiğini öne sürdü. Başaslan, "Saldırının olduğu gece polisi beklerken çekilmiş görüntüler. Edilen küfürler zaten ifadelerde belirtildi. Biz bunu da saklamadık. Kızımın elindeki sopa da suç aletiydi. Biz bu sopayı, parçalarıyla beraber delil olarak polis merkezine teslim ettik" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER

2021-09-17 16:51:05



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