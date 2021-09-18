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(ÖZEL) Drift atan otomobil iş yerine daldı, ortalık savaş alanına döndü İş yerindeki görevliler ve müşteriler neye uğradığını şaşırdı, kaçacak yer aradı

İHA

(ÖZEL) Drift atan otomobil iş yerine daldı, ortalık savaş alanına döndü İş yerindeki görevliler ve müşteriler neye uğradığını şaşırdı, kaçacak yer aradı

Antalya'da kavşaktan drift atarak dönen otomobil refüje çarptıktan sonra mağazanın vitrininden içeri girdi. İş yerindeki görevliler ve müşteriler kaçacak yer ararken ortalık savaş alanına döndü. Olay anı an be an güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Edinilen bilgiye göre, Manavgat ilçesinde Atatürk Caddesi’nden gelip drift atarak İbrahim Sözen Caddesi’ne dönmekte olan H.Y.’nin kullandığı 07 AGY 292 plakalı Tofaş Şahin marka otomobil, yolun solundaki refüje çarptıktan sonra sağ taraftaki kaldırımı aşarak optik mağazasının vitrininden içeri girdi.
Otomobilin vitrinin camlarını indirerek içeri girmesi sırasında mağazada bulunanlar büyük panik yaşadı. Mağazada bulunan iş yeri sahibi, çalışanlar ve müşteriler şans eseri kazayı burunları bile kanamadan atlatırken, kaza sırasında müşteri ile ilgilenen iş yeri sahibinin eşi kazanın şokunu uzun süre üzerinden atamadı.
Otomobilin cadde üzerinde kontrolden çıkması, optik mağazasına girmesi, ve içerde yaşanan panik çevredeki iş yerleri ve otomobilin girdiği mağazanın güvenlik kameralarına saniye saniyesine yansıdı.
Yaşananların kaza olamayacağını belirten iş yeri sahibi Ömer Ünal, “Bir anda aracın iş yerine girdiğini gördük. Kazayı görenler otomobilin drift atarak geldiğini ve kaldırımı aşarak iş yerimize girdiğini söylediler. Allah’tan içeride bulunanlara bir şey olmadı” dedi.
Kazayı gören bir vatandaş, buna kaza değil cinayet denilebileceğini belirterek, “Ne yazık ki yazılan cezalar bu işin önüne geçilmesine yetmiyor. Hava atmak için otomobile bindiklerinde her türlü soytarılığı yapıyorlar. Bunlara en ağır ceza verilmelidir” dedi.

8 bin 970 TL para cezası
Kazanın ardından otomobil çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırılırken, mağazada başta vitrin ve cam olmak üzere büyük çapta hasar meydana geldi. Trafik ekipleri kaza yapan otomobil sürücüsüne drift atmak suçundan 6 bin 700, plakası sökülmüş halde otomobil kullanmak suçundan 2 bin 270 TL olmak üzere toplam 8 bin 970 TL para cezası uyguladı. Aracı da 60 günlüğüne trafikten men etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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