Antalya'da telli kamyonetle aslan safarisine tepki

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'da telli kamyonetle aslan safarisine tepki

DHA

Antalya'da telli kamyonetle aslan safarisine tepki


Semih ERSÖZLER/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, orman alanı içindeki eğlence merkezince kurulan ve telle çevrili kamyonetle gezilen 'aslan safarisi' bölgesine hayvanseverler tepki gösterdi. Antalya Candost Derneği Başkanı Arife Yanık, "Burası nasıl ruhsatlandırıldı, ruhsatsızsa açılışına nasıl izin verildi?" dedi.
Kepez ilçesi Göçerler Mahallesi'nde faaliyet gösteren ve içinde birçok eğlence alanının bulunduğu işletme, geçen günlerde 'aslan safarisi' adıyla uygulamaya başladı. İşletme, uygulamayı sosyal medya hesabından 'Vahşi dostlarımızla tanışmak için Aslan Safari'yi ziyaret edin' başlığıyla video paylaşarak duyurdu. Videoda safari için gelenlerin etrafı telle çevrili kamyonet ile aslanların bulunduğu alanda gezdiği, ellerindeki maşa ile aslanları etle beslediği görülüyor.
Telle çevrili kamyonet içinde 20 dakika boyunca aslanların arasında gezmenin bedeli ise yetişkinler için 100 lira, 6-12 yaş arası çocuklar için 75 lira, 0-6 yaş arası çocuklar için ise ücretsiz. Hayvanseverler, yeni başlayan bu uygulamaya aslanların doğal yaşam alanlarında olmadığı ve Türkiye'de aslan parkı adı altında bir ruhsatlandırma şekli olmadığı gerekçesiyle tepki gösterdi. Antalya Candost Derneği ise işletmenin ruhsatsız olduğunu belirterek, işletmenin incelenmesi için yetkili kurumlara müracaatta bulundu.
'5 DÖNÜM ALANDA 11 ASLAN TUTULUYOR'
Alanın açıldığını sosyal medya üzerinden gördüklerini söyleyen Antalya Candost Derneği Başkanı Arife Yanık, "Hepimiz şaşırdık ve araştırmaya başladık. Türkiye'de 'aslan parkı' adı altında bir ruhsatlandırma şekli yok. İnsanların gittiği, ücretli girişi olan 5 dönüm alan içerisinde 1'i yavru, 11 aslan tutuluyor. Bu aslanların Balıkesir'deki üretim çiftliğinden geldiğini öğrendik. Türkiye'ye çok yabancı bir konu, bu üretim çiftliğinin de ruhsatı var mıdır; belli değil" dedi.
'AKLIMIZDA ÇOK SORU VAR'
Telle çevrili kamyonetin korunaklığı konusunda şüpheleri olduğunu belirten Yanık, "Bir tel örgülü aracın içerisinde ziyaretçiler arazide geziyor. Araçta bir sorun çıkarsa insanlar orada mahsur kalacak. Hayvanlar kaçarsa bedelini yine hayvanlar uyutularak ödeyecek. Bir aslanın günde 10 kiloya yakın et yemesi gerekiyor. Burada günde 100 kilodan fazla et bulunması gerekiyor. Bu etler nereden karşılanıyor belli değil. Aklımızda çok soru var" diye konuştu.
'MEVZUATA AYKIRI'
Hayvanseverlerin sosyal medyadaki görüntülere tepki gösterdiğini söyleyen Yanık, "En büyük sorun ise buranın ruhsatsız olması. Burası nasıl ruhsatlandırıldı, ruhsatsızsa nasıl açılışına izin verildi? Bunları öğrenmek adına yetkili kurumlara dernek olarak başvurularımızı yaptık. Mevzuata aykırı olduğu için hayvanların doğal yaşam alanlarına götürülmesini talep ettik. Gerçekten şaşırtıcı. Balıkesir'de bir aslan üretim çiftliği olması çok enteresan. Ülkemizde yasak olan, sadece hayvanat bahçelerinde bulunabilen yaban hayvanları bunlar. Özel kişilere verilmesine, buralara bu şekilde parklar yapılmasına nasıl müsaade edildi bilmiyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER
2021-09-18 10:22:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(ÖZEL) Ormanı yakarken suçüstü yakalandı Üç noktada yangın çıkartan şüpheli dördüncü noktayı yakmaya çalışırken gözaltına alındı
YEREL HABERLER (ÖZEL) Ormanı yakarken suçüstü yakalandı Üç noktada ...
Orman yangınında yaralanan hayvanlar, yeni yaşam alanlarında müzikle karşılandı
YEREL HABERLER Orman yangınında yaralanan hayvanlar, yeni yaşam ...
(ÖZEL) Drift atan otomobil iş yerine daldı, ortalık savaş alanına döndü İş yerindeki görevliler ve müşteriler neye uğradığını şaşırdı, kaçacak yer aradı
YEREL HABERLER (ÖZEL) Drift atan otomobil iş yerine daldı, ortalık ...
Antalya´da zenginleştirilmiş saf alüminyum ele geçirildi
YEREL HABERLER Antalya´da zenginleştirilmiş saf alüminyum ele ...
Beşiktaş, Antalya'ya geldi
YEREL HABERLER Beşiktaş, Antalya'ya geldi
Antalya'da jandarmadan zenginleştirilmiş saf alüminyum operasyonu Piyasa değeri 60 milyon TL olan 15 kilogram zenginleştirilmiş saf alüminyum ele geçirildi Nükleer enerji, füze imalatı ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılıyor
YEREL HABERLER Antalya'da jandarmadan zenginleştirilmiş saf ...
Okul çevrelerinde ‘Çocukların korunmasına yönelik’ denetim yapıldı
YEREL HABERLER Okul çevrelerinde ‘Çocukların korunmasına yönelik’ ...
Aytemiz Alanyaspor, Kasımpaşa A.Ş maçı biletleri satışa çıktı
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor, Kasımpaşa A.Ş maçı biletleri ...
Elmalı davasında anne ve üvey baba tutuksuz yargılanmasına avukatlardan tepki UCİM Başkanı Saadet Özkan: "Bu çocuklar 80 gündür özgür değiller, aslında tutuklu olan şu anda onlar" "Mücadeleye devam edeceğiz"
YEREL HABERLER Elmalı davasında anne ve üvey baba tutuksuz ...
Köpek besleyen çifte palalı saldırıda, yeni görüntüler (2)
YEREL HABERLER Köpek besleyen çifte palalı saldırıda, yeni ...
Yangınzede üreticilere 6 bin 300 adet sulama borusu desteği
YEREL HABERLER Yangınzede üreticilere 6 bin 300 adet sulama borusu ...
Turist çocuklarının futbol turnuvasını Cüneyt Çakır yönetti 
YEREL HABERLER Turist çocuklarının futbol turnuvasını Cüneyt Çakır ...
'Elmalı Davası'nda 6'ncı duruşma başladı (3)
YEREL HABERLER 'Elmalı Davası'nda 6'ncı duruşma başladı (3)
14 yıl hapis cezasıyla ‘Çocukları Fuhuşa Teşvik’ gibi birçok suçtan aranan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER 14 yıl hapis cezasıyla ‘Çocukları Fuhuşa Teşvik’ gibi ...
AGC başkan adayı Taş, projelerini paylaştı
YEREL HABERLER AGC başkan adayı Taş, projelerini paylaştı
Plajlardan toplanan plastik atıkları, heykellere dönüştürdü
YEREL HABERLER Plajlardan toplanan plastik atıkları, heykellere ...
Elmalı davasında sanıklar tutuksuz yargılanmaya devam edilecek Elmalı’da 2 kardeşin istismar edildiği iddiasıyla ilgili davada yargılama devam etti 6. duruşma sonunda sanıkların tutuksuzluğunun devamına, adli kontrolünün sürmesine karar verildi
YEREL HABERLER Elmalı davasında sanıklar tutuksuz yargılanmaya devam ...
Mavi Kelebeklerin hedefi galibiyet
YEREL HABERLER Mavi Kelebeklerin hedefi galibiyet
'Elmalı Davası'nda 6'ncı duruşma başladı (2)
YEREL HABERLER 'Elmalı Davası'nda 6'ncı duruşma başladı (2)
Yetişkinler için temel oyunculuk eğitimi başvuruları başlıyor
YEREL HABERLER Yetişkinler için temel oyunculuk eğitimi başvuruları ...
Su altı görüntüleme şampiyonları Kaş'ta belirlendi
YEREL HABERLER Su altı görüntüleme şampiyonları Kaş'ta belirlendi
Farkındalık oluşturmak için işe bisikletle geldiler
YEREL HABERLER Farkındalık oluşturmak için işe bisikletle geldiler
Dijital kolaj sanatı sergisi Muratpaşa’da açıldı
YEREL HABERLER Dijital kolaj sanatı sergisi Muratpaşa’da açıldı
Turist çocuklarına Rixos'tan profesyonel turnuva
YEREL HABERLER Turist çocuklarına Rixos'tan profesyonel turnuva

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.