Antalya, DHA'nın 'Yangın Yeri' sergisinde buluştu



Aslı DURAN/ ANTALYA, (DHA)DEMİRÖREN Haber Ajansı (DHA) muhabirlerinin Manavgat'taki büyük yangında çektiği çarpıcı fotoğraflar, Antalya Kent Müzesi'nde 'Yangın Yeri' isimli fotoğraf sergisinde ve eş zamanlı olarak Akdeniz Üniversitesi Atrium'da Antalyalılarla buluştu. Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile kent protokolünün açılışını yaptığı ve ilk günden büyük ilgi gören sergiler, 10 gün boyunca ücretsiz gezilebilecek.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'da 4 noktada başlayan, 10 gün süren, 8 kişinin hayatını kaybettiği, 75 bin hektarlık alanın kül olduğu Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangını, DHA tarafından fotoğraf sergisine taşındı. Manavgat'ta başlayan ve komşu ilçeler Akseki, İbradı, Gündoğmuş ve Alanya'da 59 mahalleyi yok eden büyük yangında DHA muhabirlerinin çektiği çarpıcı fotoğraflar, 'Yangın Yeri' isimli eş zamanlı 2 sergide Antalyalılarla buluştu. Tüm Türkiye'nin seferber olduğu, nefesini tutarak izlediği ve 220 saatin sonunda kontrol altına alınabilen büyük yangında DHA Antalya Bürosu'nun muhabir ve foto muhabirlerinin 10 gün süresince çektiği 24 bin fotoğraf arasından seçilen 45 fotoğraf, Antalya Kent Müzesi Vatan Binası'nda ve Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi H Blok Atrium'da eş zamanlı olarak 'Yangın Yeri' ismiyle açıldı.

ANTALYA PROTOKOLÜ AÇILIŞTA

Işıklar Caddesi üzerindeki Vatan Binası'nda 450 metrekarelik kapalı alanda yer alan serginin açılışına Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, CHP İl Başkanı Nuri Cengiz, İyi Parti İl Başkanı Mehmet Başaran, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Antalya Sanayici İşadamları Derneği (ANSİAD) Başkanı Akın Akıncı, Antalya Genç İş Adamları Derneği (ANTGİAD) Başkanı Osman Sert, Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) Başkanı Yeliz Gül Ege ve ormancılar ve itfaiyeciler ile çok sayıda kişi katıldı.

YANAN ARAZÖZ SERGİDE

DHA Antalya Bölge Temsilcisi Salih Uçar'ın ev sahipliği yaptığı sergide kurdele kesen protokol mensupları, sergi salonunun önünde yer alan ve yangın bölgesinden getirilen yanmış arazöz, traktör, otomobil, su motoru, motosiklet gibi materyalleri inceledi. Manavgat'ın Gülendağı'nda 2 ormancıya mezar olan yanmış arazöz, yürek burktu. Arazözün önünde, DHA muhabirinin çektiği ve yandığı dağdaki fotoğrafı yer aldı. Salonun önündeki parkta itfaiye ve ormanın müdahale araçları da sergilendi.

Daha sonra salona giren protokol ve davetliler, led ekrandan, DHA haberlerinin yer aldığı kısa filmi izledi. Duygulu anların yaşandığı etkinlikte fotoğrafları tek tek inceleyen davetliler, orman yangınının izlerini içeren materyalleri üzüntüyle izledi. Afet bölgesinden getirilen ve alanda sergilenen yanmış itfaiye hortumu, aydınlatma lambası gibi materyallerin yanında çocukların yazdığı duygusal mektuplar ve gönderdikleri kumbaraları ilgi gördü. Pandemi önlemlerinin alındığı serginin açılışına gelen davetliler, fotoğraflar çekti. Antalya Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi, Orman Genel Müdürlüğü ve Adopen'in destek verdiği etkinlik alanında ormancılar, gelen davetlilere defne, lavanta, biberiye fidanı dağıttı. Manavgat yangınında omuz omuza alevlere karşı savaşan ormancılar ile itfaiyeciler, Antalya protokolü ile hep birlikte fotoğraf çektirdi.

'O ANLARI TEKRAR YAŞADIK'

Sergi için DHA ekibine teşekkür eden Antalya Valisi Ersin Yazıcı, "O günlerin unutulmaması gerekiyor. Bir buçuk ay geçti unutmadık ama böyle belgelenmiş olması mutlaka ileriki tarihlerde bu serginin çok önemli olduğunu hatırlatacak. Güzel bir sergi, güzel bir çalışma olmuş. Emeği geçenleri tebrik ederim. Allah bir daha böyle büyük bir yangınla bizi test etmesin inşallah" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de sergide yer alan fotoğraflarla yeniden yangın günlerindeki acıları yaşadığını hissettiğini söyledi. Başkan Böcek, "Ormanda canlılarımız yandı, geleceğimiz her şeyimiz yandı. Böylesine bir sergi için DHA ekibine teşekkür ediyorum. Bize o anlarını yaşattılar. Bunlardan ders çıkarmalıyız. El birliğiyle ormanlarımızı korumalıyız" diye konuştu.

'DHA'YA TEŞEKKÜR EDİYORUZ'

Sergiyi gezen Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, "Demirören Haber Ajansı'na bu sergiyi düzenlediği için herkese duyurup fotoğrafları ve materyalleriyle gösterip olayı yaşamayanlara da yaşattığı için çok teşekkür ediyorum. İnşallah tekrar böyle felaketler yaşamayız. Yanan alanları tekrar eski haline getireceğiz" dedi.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, sergideki fotoğraflarda insanların yüzündeki acıyı net gördüğünü anlattı. Özkan, "Aynı sergiyi biz de DHA ile birlikte üniversitemizde gerçekleştirdik. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde sergileniyor. Hatırlatma, unutturmamak anlamında çok önemli" diye konuştu.

EŞ ZAMANLI SERGİ ÜNİVERSİTEDE

Akdeniz Üniversitesi'ndeki serginin açılışını ise AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Turhan, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sibel Paşaoğlu, yüz nakilleriyle ünlü öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve DHA Antalya Bölge Temsilcisi Salih Uçar birlikte yaptı. Kurdele kesildikten sonra açılan sergideki fotoğraflar, üniversite personeli ve hastane ziyaretçilerinden yoğun ilgi gördü.

DHA'nın 10 gün açık kalacak ve ücretsiz gezilebilecek 'Yangın Yeri' sergileri, toplumda farkındalık yaratmak, iklim krizi ve yeşile/doğaya dikkat çekmeyi amaçlıyor.DHA-Genel Türkiye-Antalya Aslı DURAN

2021-09-18 12:15:49



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