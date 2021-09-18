Denizden maske, inşaat malzemeleri, anten kablosu çıktı



Süleyman EKİN/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da deniz dibinden çıkan maske, inşaat malzemeleri, televizyon anten kablosu gibi atıklar, temizlik yapan dalgıçları ve sahilde güneşlenenleri şaşırttı. Temizlik çalışmasında 450 kilo atık toplandı.

DenizTemiz Derneği (TURMEPA) bu sabah Uluslararası Kıyı Temizleme Etkinliği kapsamında, Konyaaltı sahilinde ve deniz dibinde temizlik yaptı. Pandemi nedeniyle gerekli önlemlerin alındığı Konyaaltı sahilindeki kıyı temizliği ve deniz dibi temizlik etkinliği, 100 ülkede eş zamanlı yapıldı. DenizTemiz Derneği Antalya Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Ünlü ile Proje Koordinatörü Pervin Gürbüz'ün koordine ettiği organizasyonda gönüllüler ve öğrenciler, denizdeki dalgıçlara karadan destek verdi. Deniz dibi temizliğini ise Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, Akdeniz Yunus Diving Sualtı Dalış Kulübü ve TURMEPA üyelerinden dalgıçlar yaptı.

Yapılan temizlik çalışmasında 450 kilo atık toplandı. Kıyı temizliğine sahilde bulunan bazı kişiler de destek verdi. Gönüllüler, kıyıda özelikle su şişeleri, sigara izmariti ve poşet topladı. Deniz dibi çalışmasında ise plastik içecek şişeleri ve metal kutular toplandı. Deniz dibinden çıkanlar, görenleri şaşırttı. Dalgıçlar deniz dibinden misina, olta, pet şişe, demir, araç lastiği, maske, eldiven, inşaat malzemeleri, televizyon anten kablosu gibi atıkları topladı.

DenizTemiz Derneği Başkanı Ünlü, toplanan atıkların türlerine göre ayrılarak raporlandırılacağını söyledi. Raporun Uluslararası Kıyı Temizleme EtkinliğiInternational Coastal Cleanup'e gönderileceğini kaydeden Ünlü, "Antalya kıyılarının kirlilik oranı, kirleticileri ve nedenleri raporumuzda yer alacak. Atıkların yüksek çoğunluğu insan kaynaklı plastik şişelerden oluşuyor" dedi.

Etkinlik, toplu fotoğraf çekimi ve 'sıfır atık' sözünün verilmesi ile sona erdi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Süleyman EKİN

2021-09-18 12:39:03



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