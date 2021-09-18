'Yılın kalfası' ödülü Antalya'ya

Ahi Evranı Veli’nin 850. doğum yıldönümü olması münasebeti ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ahi Evran Yılı olarak ilan edilen 2021 Yılı, 1319 Eylül Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında kutlandı. Kırşehir Cacabey Meydanı’nda ‘2021 UNESCO Ahi Evran Anma Yılı – Ahi Evran İzinde Esnaf Buluşması’ Programı düzenlendi. Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, Türkiye genelinde Yılın Kalfası seçilen Ali Korkmaz ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden ‘Yılın Kalfası Paketi’ni teslim aldı.



Antalya’mız başarıları ile adını duyuracak

Yılın Kalfasının Antalya’dan çıkmasının kendilerini çok mutlu ettiğini söyleyen AESOB Başkanı Dere, " Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden böyle bir ödül almak ve Antalya’mızı temsil etmek bizler için büyük bir onur. Daha nice böyle güzel başarılara adım atmamız temennisi ile kalfamızı tebrik ediyorum. Antalya’mızın her daim başarılara imza atarak adından söz ettirmesini diliyor, buna canı gönülden inanıyorum. Antalya’ya ilk kez böyle bir ödül getirmenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyorum. Her zaman esnaf ve sanatkarlarımızın yanında olan, yardım ve desteklerini hiç esirgemeyen öncelikle baş ahimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi

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