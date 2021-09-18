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Kontrolden çıkıp devrilen motosiklet sürücüsü öldü

İHA

Kontrolden çıkıp devrilen motosiklet sürücüsü öldü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, kullandığı motosikletin devrilerek sürüklenmesi sonucu ağır yaralanan sürücü hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, ManavgatAntalya D400 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Manavgat istikametinden Serik istikametine seyir halindeki Güven Göral’ın (28) kullandığı 07 LKS 71 plakalı motosiklet, Çolaklı Süral kavşağına yaklaşık 700 metre mesafede sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Motosikletten düşerek asfaltta sürüklenen ve 112 sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü Güven Göral yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Güven Göral’ın otelde çalıştığı ve mesai sonrasında Taşağıl Çardak’ta bulunan evine dönmekte olduğu bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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