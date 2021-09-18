Süper Lig: FT Antalyaspor: 2 - Beşiktaş: 3 (Maç sonucu)

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Süper Lig’in 5. haftasında FT Antalyaspor, sahasında Beşiktaş’a 32 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada Larin’in pasında sol kanattan ceza alanı içine giren Rıdvan Yılmaz’ın vuruşunda top ağlarla buluştu. 21

50. dakikada Doğukan Sinik’in pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Fredy’in şutu üstten auta gitti.

60. dakikada Pjanic’ın sol kanattan ceza sahasına ortasında arka direkte Larin’in kafa vuruşu direkten döndü. Ardından tekrar içeri doldurulan topta Batshuayi’nin vuruşunda savunma topu kale çizgisi üzerinden çıkardı.

65. dakikada Güray Vural’ın kaleciye kısa pasında araya giren Batshuayi, kaleciyi geçip meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 22

76. dakikada topla buluşan Ghezzal’in ceza sahası dışından sert şutu kalecinin solundan ağlarla gitti. 23

83. dakikada Ghezzal’ın ceza sahası dışından sert şutunu kaleci çıkardı.



Stat: Antalya

Hakemler: Ali Şansalan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Kerem Ersoy xx

FT Antalyaspor: Boffin x, Bünyamin Balcı x, Veysel Sarı xx, Naldo x, Güray Vural x, Poli xx (Hakan Özmert dk. 86 ?), Nuri Şahin x (Ufuk Akyol dk. 83 ?), Gökdeniz Bayrakdar x (Doğukan Sinik dk. 46 x), Fredy xx (Crivelli dk. 72 x), Mukairu x (Amilton dk. 83 ?), Wright xx

Yedekler: Doğukan Özkan, Floranus, Eren Albayrak, Milosevic, Kudriashov

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Beşiktaş: Mert Günok xx, Montero xx, Mehmet Topal x (Rıdvan Yılmaz dk. 37 xxx), Necip Uysal x (Pjanic dk. 21 xxx), N’skala xx, Josef de Souza xx, Salih Uçan xx (Oğuzhan Özyakup dk. 72 x), Gökhan Töre x (Ghezzal dk. 46 xxx), Atiba xx, Kenan Karaman x (Larin dk. 46 x), Batshuayi xxx

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Can Bozdoğan, Güven Yalçın

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Goller: Wright (dk. 42), Veysel Sarı (dk. 44) (FT Antalyaspor), Rıdvan (dk. 49), Batshuayi (dk. 65), Ghezzal (dk.76) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Mehmet Topal,Rıdvan Yılmaz(Beşiktaş)

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