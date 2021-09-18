Fraport TAV Antalyaspor - Beşiktaş maçının ardından

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fraport TAV Antalyaspor - Beşiktaş maçının ardından

DHA

Fraport TAV Antalyaspor - Beşiktaş maçının ardından


Ersun Yanal: Mağlubiyetin sorumlusu benim
"Ders alınacak tarihe geçecek bir maçtı"
"İstifa taraftarla paylaşılacak bir konu değil"Sergen Yalçın: İlk 45 dakika böyle bir kaos, zorluk yaşamamıştık
"Kazandığımız için mutluyuz"
"Batshuayi fizik gücü çok iyi bir oyuncu"Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)Süper Lig´in 5´inci haftasında Beşiktaş, Fraport TAV Antalyaspor´u 3-2 mağlup etti. Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal maçtan sonra yaptığı açıklamada, karşılaşmanın çok ders alınacak, tarihe geçecek bir maç olduğunu söyledi. Karşılaşmanın ilk yarısında top hakimiyetinin kendilerinde olduğunu belirten Ersun Yanal, oyun kontrolü ve goller ile ilk yarıyı güzel bir şekilde bitirdiklerini ifade etti. Ersun Yanal, "İlk yarının son dakikasında 3'üncü gol şansını da yakalamamıza rağmen bunu başaramadık. İkinci yarının hemen başında yediğimiz gol sonrasında o paniği doğru yönetmek gerekiyordu. Bu sırada yine pozisyonlar bulduk. Ancak böyle maçlarda gol atamazsan rakibin tecrübeli ve kaliteli oyuncuları pozisyon yakaladıkları zaman affetmiyorlar. Mağlubiyetin bütün sorumluğunu bende. İyi oyunculardan kurulu bir takımız. Bunu biliyorum. Bugünkü maç bence çok ders alınacak tarihe geçecek bir maçtı. Pozitif oyunumuzu skora yansıtamadığımız için üzülüyorum" dedi.
Bir gazetecinin, Antalyasporlu taraftarların istifa etmesi yönündeki tezahüratını hatırlatması üzerine Yanal, konuşmasını şöyle sürdürdü: "İstifa taraftarla paylaşılacak bir konu değil. Yönetimle paylaşılacak bir konu. Taraftar yendiği zaman hoşuna gider yenildiği zaman kızar. Belki yönetimle taraftar konuşur. İstifayı burada konuşacak değilim."
SERGEN YALÇIN: İLK 45 DAKİKA BÖYLE BİR KAOS, ZORLUK YAŞAMAMIŞTIK
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ise enteresan bir gece olduğunu belirterek, bu akşam normal akışı da olmayan şeyler olduğunu söyledi. Özellikle oyun ilk yarısında kendileri açısından kaos ortamı oluştuğunu ifade eden Sergen Yalçın, "Zaten eksik kadromuzdan alternatifi olmayan iki oyuncumuzu arka arkaya kaybettik. İki oyuncu hakkımızı kullandık. Enteresan seçimler yaptık. Anlık karar verilecek seçimler bunlar. Dakikalık karar veriyorum. Düşünme imkanımız olmuyor. O anda aklımıza gelen en doğru şeyi yapmak istiyoruz. Ve yaptık. Zorlu bir ilk yarı oldu. Göreve başladığımızdan beri belki de ilk 45 dakikada böyle bir kaos, böyle bir zorluk yaşamamıştık. Yani maçı kaybetseydik de skoru pek önemsemeyecektim. Böyle bir ortamda istekli oyuncuların yerlerinin değiştiği bir takım, düzeni bozulmuş bir takım için zor bir durum. Ancak ikinci yarı klasik bir oyun düzeni oturunca, oyuncularımız skoru çevirmek için çok çaba sarf ettiler. Kolay olmadı tabii. Öncelikle onlara teşekkür ediyorum" dedi.
"KAZANDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ"
Geri dönüşlerin her zaman güzel olduğunu, ancak deplasmanda 2-0´lık geri dönmenin çok kolay bir iş olmadığını da hatırlatan Sergen Yalçın, "Demek ki bunu başarabilecek gücümüz var. Oyuncularımızın gücü var. Daha önce çok ağır maç oynamış oyuncular. Ve 3 gün sonra tekrar bir maç oynayacağız. Sezon başında maalesef çok ağır bir tempo önümüze çıktı. Ama elimizden geldiğince oynamak zorundayız. 6 oyuncumuz yoktu. Bugün 2 oyuncumuz daha eklendi. 8 oldu. Bu oyunculardan eksik en azından oynayacağımız müsabakalardan ne kadar az yara alırsak ne kadar hasarsız anlatırsak bundan sonraki sürece daha doğru bir şekilde bakabiliriz diye düşünüyorum. Bugün itibarıyla tabii ki kazandığımız için mutluyuz. Umarım, böyle sorunlar bir daha yaşamayız. Gerçekten oyuncular çok çaba sarf etti. Hepsine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.
"BATSHUAYI FİZİK GÜCÜ ÇOK İYİ BİR OYUNCU"
Bir soru üzerine Batshuayi´nin fizik olarak hazır olduğunu da sözlerine ekleyen Sergen Yalçın, konuşmasını şöyle tamamladı: "Kendisi bize gelirken zaten sezon başını orada geçirmiş. Zaten fizik gücü çok iyi bir oyuncu. Hazır durumda. Kendisi ısrarla oynamak istediğini söylüyor. Biz de oynatıyoruz. O da bugün çok iyi bir performans sergiledi. Bütün oyuncularımızın bu maçları oynamak için onun gibi fit durumda olması gerekiyor. Sezon başında eksik olanlar, sakat olanlar olabilir. Umarım onları da yavaş yavaş toparlarız."
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Ersun Yanal'ın açıklamaları
-Sergen Yalçın'ın açıklamaları DHA-Spor Türkiye-Antalya Süleyman EKİN
2021-09-18 22:19:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yanal: ”Tarihe geçecek bir maçtı" FT Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun yanal: "Bugünkü maç bence çok ders alınacak tarihe geçecek bir maçtı" "Pozitif oyunumuzu skora yansıtamadığımız için üzülüyorum"
YEREL HABERLER Yanal: ”Tarihe geçecek bir maçtı" FT Antalyaspor ...
Yalçın: "Geri dönüşler güzeldir" Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: "Geri dönüşler güzeldir, deplasmanda 2-0’dan geri dönmek kolay bir iş değil. Demek ki bunu başarabilecek gücümüz var, oyuncularımızın gücü var" "Çok enteresan bir gece oldu, sonucunda kazandığımız için bu bizi mutlu etti" "Batshuay’i fit ve hazır durumda, bugünde iyi performans sergiledi"
YEREL HABERLER Yalçın: "Geri dönüşler güzeldir" Beşiktaş Teknik ...
Ceyhun Kazancı: “Çok ciddi bir sakatlığımız yok” Beşiktaş Genel Müdürü Ceyhun Kazancı: “Önemli bir galibiyet aldık”
YEREL HABERLER Ceyhun Kazancı: “Çok ciddi bir sakatlığımız ...
Fraport-TAV Antalyaspor - Beşiktaş (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Fraport-TAV Antalyaspor - Beşiktaş (EK FOTOĞRAFLAR)
Fraport TAV Antalyaspor- Beşiktaş: 2-3
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor- Beşiktaş: 2-3
Süper Lig: FT Antalyaspor: 2 - Beşiktaş: 3 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: FT Antalyaspor: 2 - Beşiktaş: 3 (Maç ...
Fraport-TAV Antalyaspor - Beşiktaş (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Fraport-TAV Antalyaspor - Beşiktaş (EK FOTOĞRAFLAR)
Fraport-TAV Antalyaspor - Beşiktaş (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Fraport-TAV Antalyaspor - Beşiktaş (EK FOTOĞRAFLAR)
Süper Lig: FT Antalyaspor: 2 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: FT Antalyaspor: 2 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)
Fraport-TAV Antalyaspor - Beşiktaş (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Fraport-TAV Antalyaspor - Beşiktaş (FOTOĞRAFLAR)
Süper Lig: Antalyaspor: 0 - Beşiktaş: 0 (Maç devam ediyor)
YEREL HABERLER Süper Lig: Antalyaspor: 0 - Beşiktaş: 0 (Maç devam ...
Bakan Kurum: Antalya ve Muğla'da yanan 2 bin 516 binanın 1100'ü yıkıldı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Bakan Kurum: Antalya ve Muğla'da yanan 2 bin 516 ...
Bakan Kurum’dan, Manavgat yangınından etkilenen mahallelerde inceleme
YEREL HABERLER Bakan Kurum’dan, Manavgat yangınından etkilenen ...
Bakan Kurum: Antalya ve Muğla'da yanan 2 bin 516 binanın 1100'ü yıkıldı
YEREL HABERLER Bakan Kurum: Antalya ve Muğla'da yanan 2 bin 516 ...
Antalya'nın içme suyu kaynağında korkutan kirlilik Kentin en önemli içme suyu kaynağındaki kirlilik havadan ve sualtından görüntülendi Su altında alkol kutusu, cam ve plastik şişe, üzerinde ise poşet ve ambalaj atıkları kameralara yansıdı Prof.Dr. Mehmet Gökoğlu: "Su kaynağı değil çöplük gibi"
YEREL HABERLER Antalya'nın içme suyu kaynağında korkutan ...
Manavgat'ta ormanı yakmaya çalışırken yakalandı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Manavgat'ta ormanı yakmaya çalışırken yakalandı/ Ek ...
Antalya, DHA'nın 'Yangın Yeri' sergisinde buluştu/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Antalya, DHA'nın 'Yangın Yeri' sergisinde buluştu/ Ek ...
Kontrolden çıkıp devrilen motosiklet sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Kontrolden çıkıp devrilen motosiklet sürücüsü öldü
'Yılın kalfası' ödülü Antalya'ya
YEREL HABERLER 'Yılın kalfası' ödülü Antalya'ya
Dünya Temizlik Günü’nde kıyı temizliği Plastik atıklardan elbise Antalya Büyükşehir Belediyesi, Dünya Temizlik Günü’nde Lara sahilinde kıyı temizliği yaptı.
YEREL HABERLER Dünya Temizlik Günü’nde kıyı temizliği Plastik ...
Bakan Kurum:” Muğla ve Manavgat'ta bin 100 binanın yıkım çalışmasını tamamladık” Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Manavgat’ta AFAD toplantısına katıldı “Söz verdiğimiz gibi 1 yıl içerisinde binalarımızı tamamlamayı hedefliyoruz” "Nesli tehdit altındaki 52 türe yönelik de tohum ve toplama çalışması devam ediyor" "İçme suyu için "50 milyon TL finans desteğini sağladık" "Gerek 2+1 gerekse 3+1 yanında ahırı ve deposu ile örnek çalışmamızı yaptık"
YEREL HABERLER Bakan Kurum:” Muğla ve Manavgat'ta bin 100 binanın ...
Ormanı yakarken suçüstü yakalanan şüpheli adam yaralama ve uyuşturucudan sabıkalı çıktı Şüpheli, 14 Eylülde aynı bölgede çıkan yangını da kendisinin çıkardığını itiraf etti "Evim yandı, sesimi duyurmak için yaktım"
YEREL HABERLER Ormanı yakarken suçüstü yakalanan şüpheli adam ...
Ugandalı öğrenci, denizde boğuldu
YEREL HABERLER Ugandalı öğrenci, denizde boğuldu
Ugandalı üniversite öğrencisi denizde boğuldu Sahildeki cenazeye rağmen tatilciler yüzmeye devam etti
YEREL HABERLER Ugandalı üniversite öğrencisi denizde ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.