ALTAV'dan kültürel tanıtım atağı Kiev'de düzenlenen resim yarışmasında 150'ye yakın ressam Alanya'yı resmetti.

Ukrayna'da son yapılan Kiev Turizm Fuarı’nda Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu tarafından görüşmeleri yapılan VE Kiev’den katılımcıların yarıştığı "Colors for Life Alanya" resim yarışması sonuçlandı. Yarışma boyunca 150'ye yakın Ukraynalı katılımcı Alanya’nın tablolarını yaptılar. Yarışmanın sonuçlarına göre 5 yarışmacı Alanya’da tatil hediyesi kazandı.



Açılışa ilgi yoğundu

Kiev’de yapılan sergi açılışı ve kokteyle Alanya adına Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, ALTAV ve ALTİD Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu katıldı. Kiev Büyükelçisi Ahmet Yağmur Güldere ve Kiev Tanıtma Müşaviri Berat Yıldız da açılışta Alanya heyetini yalnız bırakmadı.



Eserler Kiev'de sergilenecek

Yoğun ilgi gören yarışmada Ukraynalı ressamlar sadece fotoğraflarını gördükleri Alanya şehrini resmettiler. Ortaya çıkan eserler 2 hafta boyunca Kiev'de sergilenecek. Resim görselleri ise Alanya'nın Ukrayna pazarı tanıtım çalışmalarında ve tanıtım materyallerinde kullanılacak.

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