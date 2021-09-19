İki derste buzda kaymayı öğrenecekler

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Muratpaşa Belediyesi 612 yaş arası çocuklara iki derste buzda kaymayı öğretiyor. Teneffüs Park içinde bulunan Antalya’nın tek doğal buz pistinde gerçekleşecek eğitimler, 22 Eylül’de başlayacak.

Muratpaşa Belediyesi’nin, ‘Sağlıklı Muratpaşa’ projesinin organizasyonların spor okullarında sonbahar dönemi başlıyor. Çocuk ve gençlere yönelik 14, yetişkinler için 7 branşta açılacak sonbahar dönemi spor okulunda kurslar, aralarında statlar, spor tesisleri ve parkların bulunduğu 32 noktada gerçekleştirilecek. Ücretsiz kurslar için kayıtlar, Turunç Masa Çağrı Merkezi ve belediyenin spor sitesi üzerinden yapılabilecek. Sonbahar dönemi spor okullarında, çocuk ve gençlere yönelik futbol, tenis, basketbol, güreş, satranç gibi kursların yanı sıra buz pateni kursu da açılacak.



Buz pateni kursları, Teneffüs Park içinde bulunan Antalya’nın tek doğal pistine sahip Dağ Yakası Buz Pisti’nde gerçekleştirilecek. 612 yaş arasının kabul edileceği ücretsiz kurslarda, çocuklar 2 günde 2 saat dersle buzun üstünde dengede durup kayarak hareket etmeyi öğrenecekler. 22 Eylül’de başlayacak buz pateni kursları, ikişer günlük dönemler halinde devam edecek. Tam 32 dönem gerçekleştirilecek kurs, 16 Ocak 2022’de sona erecek. Buz pateni kursu için kayıtlar sadece internet sitesi üzerinden yaptırılabilecek.

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