ATASEM kursları 7 Eylül’de başlayacak

İngiltere, Türkiye'yi 'kırmızı' listeden çıkardı ama... Bu nasıl izin?

Antalya Büyükşehir Belediyesi Atatürk Sanat Eğitim Merkezi (ATASEM) 20212022 eğitim öğretim yılı birinci dönem kurs eğitimi 27 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz sanat ve meslek edindirme kursları ATASEM’lerde birinci dönem kayıtları tamamlandı. 20212022 eğitim öğretim yılında Antalya genelindeki 24 ATASEM kurs merkezinde 250 branşta 900 kurs açılacak. ATASEM kurslarına 16 Eylül tarihleri ATASEM’in internet adresinden online başvuru yaparak kursa girmeye hak kazanan kursiyerler için dersler 27 Eylül’de başlayacak.



11 bin 464 vatandaş ATASEM’lerden eğitim almak için başvuru yaptı. Kontenjan boşluğu olan kursların, merkez ve ilçe kurs merkezlerinden kayıtları alınmaya devam ediyor. Kursiyerler HES kodunu kurs merkezlerinde onaylatarak 27 Eylül’de ders başı yapacak. Alınan tedbirler kapsamında öğrenciler HES kodu ile yakından takip edilerek, oluşabilecek riskli durumlarda hızlı bir şekilde müdahale edilecek. HES kodu olmayan vatandaşlar kurslara katılamayacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.