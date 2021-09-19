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Site bahçesine köpek girmesinden çıkan kavgada yeni görüntüler ortaya çıktı Gözaltında kimsenin bulunmadığı iki grup arasındaki olay yargıya taşındı

İHA

Site bahçesine köpek girmesinden çıkan kavgada yeni görüntüler ortaya çıktı Gözaltında kimsenin bulunmadığı iki grup arasındaki olay yargıya taşındı

Antalya’da site bahçesine giren köpek yüzünden çıkan kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde gencin, kendisini uyaran şahısla tartışması ve kavga anları yer aldı.
Antalya’da perşembe günü sabah saatlerinde site bahçesine giren iki köpek yüzünden çıkan tartışmada iddiaya göre bir genç 4 kişinin saldırısına uğramış, gencin yüzme havuzuna sığınmasının ardından gerginlik burada devam etmişti. Havuz önünde yaşanan gerginliği polis güçlükle yatıştırmıştı. Yaşananların ardından her iki taraf birbirinden şikayetçi olmuş ve konu yargıya taşınmıştı. Havuz önünde yaşanan gerginlik ve arbede vatandaşların cep telefonu kamerasına yansımıştı. Olaya dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, gencin kendisini uyaran Ferit Yavuz'u (55) tartakladığı ve ikili arasında yaşanan arbedeye kızının da karıştığı görüldü. İkili arasında devam eden arbede esnasında yere düşen Ferit Yavuz'u gencin tartaklamaya devam ettiği görülürken, ayırmaya gelen kızın da gencin kol hareketiyle yere düştüğü görüntülere yansıdı.

"Üzerime tükürdü"
Genci uyardığını ve saldırıya uğradığını iddia eden işletme sahibi Ferit Yavuz, gencin köpeğini gezdirdiği ve hayvanlarının girdiği yerin kendi siteleri olduğunu belirterek, “Sitenin içinde bir şahıs ve köpeklerini gördüm. Şahsa çıkmasını söyledim. Burasının tapulu mülkümüz olduğunu söyledim. Bana ileri geri konuşmaya başladı. Tamam çıkayım dedi, tartıştık. Bu kez binanın altında bulunan işletmemizin önündeki bahçeye köpekleri girdi. Tekrar ikaz ettim. İkaz edince bana hakaret ve küfür etmeye başladı. Hatta üstüme doğru tükürdü” diye konuştu.

"Adam çağırma gibi bir durum yok, telefon kayıtlarına bakılır"
Yanında üniversite öğrencisi kızının da olduğunu anlatan Yavuz, “Kızımı korumaya çalışırken yere düştüm. Bu kez şahıs üstüme çıktı ve darp etmeye başladı. Tepki gösteren kızımı da ittirdi. Karşıda köpek gezdirilecek park olduğunu da söyledik. Karşıda yer var. Sosyal medyada yazıldığı gibi mahallede köpek gezdirene müdahale edilme gibi bir durum yok. Biz medeni insanlarız, hayvanseveriz. Çevreden gelenler bizi ayırdı. Ben olayı büyütmek istemedim. Aklıma bir şey gelmedi. Şahıs gitmiş durumu polise bildirmiş, bir tezgah kurmuş. Aynı binada ailecek oturduğum için kardeşlerim ve yeğenlerim de sesleri duymuş. Telefon açma, adam çağırma gibi bir durum yok. Bunlar hep yalan beyan. Telefon kayıtlarım ortada. Ben ikinci olayın olduğu yere gitmedim. Ben üzerime tükürdüğü halde polisi aramadım. Keşke ben polisi arasaydım. Aramadığıma pişman olmasaydım” dedi.

"Biz de hayvan besliyoruz"
30 senedir aynı yerde yaşadığını ve kimseyle bir sorunun olmadığının altını çizen Ferit Yavuz, “Ticaret hayatı da bizi bilir. Yeğenlerim de evde 3 köpek besliyor. Şov amaçlı yalan beyanlar veriyorlar. Söylediklerinin hepsi yalandı. Bizde onlardan şikayetçiyiz” dedi.

"Bize hakaret ve küfür edildi"
Gürültü üzerine yüzme havuzunun önüne geldiğini, uğradığı hakaret ve küfürler sonrası olaya havuz bahçesinde karıştığını ifade eden Yüksel Yavuz ise, “Bu şahıs kardeşime tükürmüş, kızını yere savurmuş. Gürültüye aşağı indik. Ama bu yaşananlardan hiç haberimiz yok. Ben ve yeğenlerim aşağı indik, bu şahısta yüzme havuzundaydı. Yanında anne, babası ve kız kardeşi vardı. ‘Ne oluyor burada’ dedik, anneme küfürler etmeye başladı şahsın kız kardeşi. Bunun üzerine orada itiş kakış oldu. Ondan sonra polisler geldi. Anlam veremediğimiz şekilde bize alkol testi yaptılar. Trafikte değiliz. Bize hakaret edildi, 'Eşkıya mısınız’ diye. Biz de onlardan şikayetçi olduk. Bize yaptıkları hakaret, küfürlerden dolayı dava açtık. Bize ‘maganda’ diyorlar. Bizi bu mahallede herkes biliyor, tanıyor” dedi.

"Adalet en doğru kararı verecektir"
Bir insana ya da hayvana saldıracak insanlar olmadıklarını ifade eden Yavuz, “Kültürlü ve bilinçli insanlarız. Bizim de hayvanlarımız var. Sabıkalı değiliz, iş adamıyız. Kim olduğumuz belli, GBT’miz açık. Adalet bizi serbest bıraktı. Elimizde yeni görüntüler var. Köpek dostuyum diyor ama görüntülerde kuzenimi ve kardeşimi darp ediyor. Gerçek budur, konu yargıda. Adalet en doğru kararı verecektir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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