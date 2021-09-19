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Boğazına bıçak dayadığı ustasını, 5 saat rehin aldı

DHA

Boğazına bıçak dayadığı ustasını, 5 saat rehin aldı


Mithat ABAKANÖmer KARÇA/MANAVGAT (Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde bir restoranda çalışan garson Kamil T.A. (25), ustası Lütfü Salman'ın birini boynuna dayadığı 2 bıçakla rehin aldı. Lütfü Salman'ı restorandan çıkarıp, yaklaşık 800 metre ileride bulunan alışveriş merkezi önüne götüren Kamil T.A., Lütfü Salman'ın boynunu kesmeye kalkıştı. Rehine krizi, Lütfü Salman'ın Kamil T.A.'nın elinden kurtulmasıyla yaklaşık 5 saat sonra sona erdi.
Bahçelievler Mahallesi Sorgun Bulvarı'ndaki bir restoranda 15 gün önce garson olarak çalışmaya başlayan ve iş yerinin üst katında bulunan dairede kalan Kamil T.A., bugün saat 05.00 sıralarında bilinmeyen nedenle restoranda 2 ekmek bıçağından birini ustası Lütfü Salman'ın boğazına dayayarak, rehin aldı. Restoran çalışanları tarafından haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ve görevlilere zor anlar yaşatan, kendi vücudunu kesen, kimsenin olmadığı restoranın mutfak kısmında, "Güvenlik kameralarını açın. Kameralar gelsin. Arka taraftaki çıksın oradan. Benim sigortam yok" diye bağıran Kamil T.A., bir süre sonra rehin aldığı ustasıyla iş yerinden çıkarak, Sorgun Bulvarı'nın karşı tarafına geçti.
'BENİ KESİN ÖLDÜRECEKSİNİZ'
Polisin ikna çabalarına karşın Kamil T.A., boğazına bıçak dayadığı Lütfü Salman'ı zorla yürüterek, yaklaşık 800 metre ilerideki alışveriş merkezinin kapısına götürdü. AVM girişinde sıkıştırılan Kamil T.A., polislerin saatlerce ikna çabasına rağmen Salman'ı bırakmaya yanaşmadı. Polislere güvenmediğini söyleyip jandarma görevlilerini isteyen Kamil T.A., olay yerine gelen Antalya Özel Harekat Şube Müdürlüğü polislerini önce asker zannetti. "Aha asker geldi, beni kesin öldüreceksiniz" diye panikleyen Kamil T.A.'yı, polis gelenlerin özel harekat polisi olduğunu anlatarak güçlükle sakinleştirdi.
'BENİM ARTIK BURADAN KURTULUŞUM YOK'
Özel harekat polislerinin de ikna edemediği Kamil T.A.'nın etkisiz hale getirilmesi için savcılıktan izin istendi. Sık sık, "Yaklaşmayın, hem ustayı hem de kendimi öldürürüm" diyen, su isteyen ve sigara içen Kamil T.A., bir süre sonra etrafının tamamen kuşatılmış olduğunu anlayınca, "Benim artık buradan kurtuluşum yok, siz beni ya öldürecek ya da hapse atacaksınız" diye konuştu. Kamil T.A.'nın sözleri üzerine polis yetkilileri, kendisine zarar vermeyeceklerini, şu ana kadar herhangi bir suç işlenmediğini, sadece karakola gidip ifadesini alıp serbest bırakacaklarını söyledi.
Sürekli sağdan ya da soldan kendisine saldırı olacağını zannederek etrafına bakınan Kamil T.A.'nın oturduğu yerde, elinde tuttuğu ekmek bıçağıyla hareket ederken, rehin tuttuğu Lütfü Salman'ın boğazını kesti. Bu sırada can havliyle silkelenen Salman, Kamil T.A.'nın elinden kurtulmayı başardı. Yakın mesafede bekleyen polis ekipleri tarafından yaka paça etkisiz hale getirilen Kamil T.A., polislere hakaret etti.
Yaklaşık 5 saat süren rehine krizinin ardından gözaltına alınan Kamil T.A., özel harekat polisleri tarafından minibüsle emniyete götürüldü. Bu sırada Kamil T.A., AVM çalışanları tarafından linç edilmek istendi. Lütfü Salman da sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Salman'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKANÖmer KARÇA
2021-09-19 11:45:11

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