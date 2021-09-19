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Alanya Belediyesi işçi ve işvereni buluşturuyor 7 yılda 12 bin 401 kişi müracaat etti

İHA

Alanya Belediyesi işçi ve işvereni buluşturuyor 7 yılda 12 bin 401 kişi müracaat etti

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, artan işsizlik sorununa çözüm sağlamak amacıyla 2014 yılından bu yana Alanya Belediye Binası içinde hizmet veren istihdam ofisine yenisini ekledi. Alanya Belediyesi, Hacet Mahallesi yürüyüş yolu üzerine kurulan Alanya Belediyesi Kariyer ve İstihdam Ofisi’ni hayata geçirerek veri tabanını genişletti ve işvereniş arayanlar arasındaki iletişimin hızlanmasını sağladı.

“Veri tabanı oluşturularak işçiişveren buluşuyor”
Daha iyi hizmet ve birimin daha ulaşılabilir olması adına Hacet Meydanı’nda kurulan Alanya Belediyesi Kariyer ve İstihdam Ofisi’ne gelen vatandaşlar yaş, meslek, iş gücü, beceri ve iletişim gibi detaylı bilgileri alınarak veri tabanına kaydediliyor. İş ihtiyacı olan vatandaşlar ile iş gücü ihtiyacı olan işverenlere ait oluşturulan bu veri tabanı sayesinde işçiişveren iletişimi sağlanıyor ve işsizlik sorununa çözüm üretiliyor.

“7 yılda 12 bin 401 kişi müracaat etti”
Alanya Belediyesi Kariyer ve İstihdam Ofisi’ne, 20142021 tarihleri arasında hizmet noktasına 12 bin 401 kişi müracaatta bulunurken bunlardan 2 bin 816 vatandaşın İŞKUR kaydı yapıldı. 6 bin 447 kişi iş görüşmesine yönlendirilirken, 2 bin 503 kişi de farklı sektör ve iş yerlerine yerleştirildi.

“Yeni ofisimizde vatandaşlarımıza daha ulaşılabilir olacağız”
Alanya Belediyesi İstihdam Birimi Sorumlusu Hatice Göksu, yaptığı açıklamada vatandaşlar ve iş verenler arasında bağ kurmak istediklerini vurgulayarak “Alanya Belediyesi ve İŞKUR arasında imzalanan protokolle İŞKUR hizmet noktası olarak Başkanımız Adem Murat Yücel’in destekleriyle 2014 yılından beri Alanya Belediye binası içerisinde hizmet vermekteyiz. Sosyal Belediyecilik anlayışıyla çalışmalarına devam eden Belediyemiz, şimdi de vatandaşlarımıza daha ulaşılabilir olmak ve daha iyi hizmet vermek adına Hacet Meydanı’nda Kariyer ve İstihdam Ofisi’ni vatandaşlarımızın ve işletmelerin hizmetine sunmuş bulunmaktadır. Ofisimiz aracılığıyla iş arayan vatandaşlarımızla iş verenleri, herhangi bir sorumluluk yüklemeden bir araya getirmeye çalışıyoruz. Böylelikle ilçemizdeki istihdam sorununa çözüm ortağı olmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

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