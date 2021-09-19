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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konyaaltı Belediyesi Kadın Hentbol Takımı, 20 farkla kazandı

İHA

Konyaaltı Belediyesi Kadın Hentbol Takımı, 20 farkla kazandı

Konyaaltı Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Hentbol Kadınlar Süper Ligi’nin ikinci maçında rakibi Antalya Anadolu Hentbol Takımı’nı 3818 yenerek ikinci galibiyete imza attı.
Konyaaltı Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Hentbol Kadınlar Süper Ligi’nin ikinci haftasında Antalya’nın ligdeki diğer temsilcisi Anadolu Hentbol takımı ile karşı karşıya geldi. Akdeniz Üniversitesi Mavi Salon’da oynanan maçı, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, sporcuların aileleri ve hentbol sporseverler izledi. İlk dakikalardan itibaren rakibine üstünlük sağlayan Mavi Kelebekler, maçın ilk devresini 178 önde tamamladı. Konyaaltı Belediyespor Hentbol Takımı Antrenörü Birol Ünsal, maçın ikinci yarısında genç oyunculara yer verdi. Genç oyuncular, ikinci yarıda iyi savunma ve hızlı hücumla rakipleri karşısında büyük üstünlük sağladı. Maç, 3818 Mavi Kelebekler’in 20 sayı farkla tamamlandı. Maçın ardından oyuncular büyük sevinç yaşadı. Sporcular, mutluluklarını taraftar tribününde kendilerini izleyen Başkan Semih Esen ile paylaştı. Başkan Esen, alkışlarla genç sporcuları tebrik etti.

“Genç sporcular bizi mutlu etti”
Maçın ardından konuşan Başkan Esen, oyuncuların haklı bir galibiyet aldıklarını aktardı. İkinci maçtan da galibiyetle ayrılmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Esen, “Mavi Kelebekler her geçen gün çok daha iyi oynuyor. Özellikle genç sporcularımızın performansı bizi çok mutlu etti ” dedi.

“İki haftalık hedef tuttu”
Takımın Antrenörü Birol Ünsal da kazandıkları için mutlu olduklarını aktardı. Ünsal, ilk iki haftalık hedeflerinin tutturduklarını belirterek, “ Konyaaltı’na yakışan bir galibiyet aldık” diye konuştu.

"Emin adımlarla ilerliyoruz"
Mavi Kelebekler’in oyuncusu Edanur Dağlı ise ikide iki yaptıklarını belirterek gururlu olduklarını söyledi. Takım olarak çok iyi bir hava yakaladıklarını dile getiren Edanur Dağlı, “Eskişehir deplasmanında da galibiyet almayı çok istiyoruz. Emin adımlarla yolumuza devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

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