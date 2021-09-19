Ustabaşının boğazına bıçak dayayarak rehin alan garson: "Öldürmek isteseydim, öldürürdüm"

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde çalıştığı restoranın sigortasını yaptırmadığı iddiasıyla, ustabaşının boğazına bıçak dayayarak rehin alan garsonun ifadesinde, "Ne yaptığımı bilmiyordum. Öldürme kastım yoktu. Öldürmek istesem öldürürdüm" dediği öğrenildi.



Manavgat’ta sabah saatlerinde sigortasının yaptırılmadığı iddiasıyla Kamil Tarık Albayrak, ustabaşı Lütfü Salman'ı boğazına iki bıçak dayayarak rehin almıştı. Yaklaşık 5 saat süren rehine krizinin ardından gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğüne götürülen Kamil Tarık Albayrak, poliste baro tarafından görevlendirilen CMK avukatının eşliğinde ifade verdi. İfade işlemlerinin tamamlanmasının ardından önce sağlık raporu alınan Albayrak, adliyeye sevk edildi.



"Öldürmek istesem, öldürürdüm"

Kamil Tarık Albayrak’ın verdiği ifadelerde, “Ben uyuşturucunun etkisi altındaydım. Ne yaptığımı bilmiyordum. Öldürme kastım yoktu, öldürmek isteseydim, öldürürdüm” dediği öğrenildi. Savcı tarafından ifadesi alınan Albayrak, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimi tarafından ‘kasten yaralama’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından tutuklandı.

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