Karayolunun kenarına atılan kırık cam şişeler bisiklet tutkunlarını isyan ettirdi “Hepinizi toplasam bir adamın tırnağı etmezsiniz” Bisiklet tutkunu, yol kenarlarına atılan cam şişelere isyan etti “Bizim gibi bisikletçilerin tekerleri patlıyor, yollarda kalarak 15-20 kilometre yürümek zorunda kalıyoruz” "İçmişler atmışlar, içmişler atmışlar"

Muğla’nın Fethiye ilçesinden Antalya’ya gitmek üzere eşi ile birlikte bisiklet turuna çıkan Hasan Turakine, yol kenarlarına atılan cam şişe kırıklarına adeta isyan etti. Cam şişelerin daha çok alkol tüketenler tarafından atıldığını savunan Turakine, “İçmişler atmışlar, içmişler atmışlar. Hepinizi toplasam bir adamın tırnağı etmezsiniz. Ben bir bisikletçi olarak şunu talep ediyorum; alkol üreticileri cam şişede alkol üretimini durdursunlar. Teneke kutu ya da plastik kutuda üretilsin” dedi.

Muğla’nın Fethiye ilçesinden geçtiğimiz hafta eşi ile birlikte yola çıkan Hasan Turakine (53) bir hafta süren yolculuğunun ardından Antalya şehir merkezine ulaştı. Turakine, 198 kilometrelik güzergah boyunca yol kenarlarında çok sayıda cam kırığı gördü. Cam kırıklarının hem hayati tehlike oluşturduğunu hem de bisiklet kullanıcılarının seyahatini zorlaştırdığını belirten Turakine, cam kırıklarına adeta isyan etti. O anları sosyal medya hesabından da paylaşan bisiklet tutkunu, çok sayıda takipçisinden destek gördü. Turakine cam şişelerin daha çok alkol tüketicileri tarafından atıldığını belirtti.



"Özellikle alkol şişeleri"

Eşi ile birlikte uzun zamandır bisiklet turuna çıktıklarını belirten Hasan Turakine, “Bu hafta Fethiye’den yola çıktık. Fethiye’den çıktıktan sonra trafikte bizim en büyük sıkıntımız yol kenarına atılan cam şişelerdir. Özellikle alkol şişeleri. Bunlar hem yangınlara hem de kazalara sebep oluyor. Bizim gibi bisikletçilerin tekerleri patlıyor, yollarda kalarak 1520 kilometre yürümek zorunda kalıyoruz. Ben bir bisikletçi olarak şunu talep ediyorum; alkol üreticileri cam şişede alkol üretimini durdursunlar. Teneke kutuda ya da plastik kutuda üretilsin. Hem orman yangınlarının önü kesilir, hem de bizim can güvenliğimiz sağlanır. O atılan şişeler o atan kişinin çocuğunun da arabasına veya bisikletine denk gelebilir. Bu durumdan mustaribiz” sözleri ile duruma tepki gösterdi.



"Hepinizi toplasam bir adamın tırnağı etmezsiniz"

Hasan Turakine yol güzergahında çektiği bir videosunda ise tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Finike'den Demre'ye doğru gidiyoruz. Buna benzer yüzlerce görüntü gördük. Her tarafta şişe var. İçmişler alkolü şişelerini yol kenarlarına atmışlar. Şunu atam adama soruyorum: Bu ya senin çocuğunun tekerine denk gelecek. Ya da bir arabanın tekerine denk gelecek. Sen nasıl bir onursuz adamsın? Bu nedir ya. Fethiye'den yola çıktık Antalya'ya kadar her yerde böyle. İçmişler atmışlar. İçmişler atmışlar. Hepinizi toplasam bir adamın tırnağı etmezsiniz."

